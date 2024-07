Dolceacqua: ‘Chi dice donna dice…’, uno spettacolo di Liber Theatrum al Castello Doria

Con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e in collaborazione con il Centro Culturale Ricreativo torna, con ingresso a pagamento, il teatro al Castello Doria di Dolceacqua grazie a Liber Theatrum che domenica 28 Luglio alle ore 21.30 porterà in scena ‘Chi dice donna dice…’ per la regia di Diego Marangon.

“Traendo spunto dal noto proverbio, spesso troppo abusato e male utilizzato - si spiega nel comunicato -, ‘Chi dice Donna, dice danno’ il pubblico verrà accompagnato in un viaggio divertente, leggero e solo apparentemente superficiale, nel mondo femminile, offrendo spunti di riflessione sulla condizione della donna nella nostra società, alla costante ricerca della sua vera dimensione e in continuo ballottaggio tra giuste ambizioni, modernità e sempre più datati stereotipi maschili.

Uno sguardo ironico, talvolta irriverente, sugli innumerevoli luoghi comuni e sulle tante contraddizioni del nostro vivere quotidiano, dove invece la figura della donna è sempre più protagonista positiva della società.

Ancora una volta Liber Theatrum porta la sua attenzione quindi sul mondo femminile e approfitta dell’occasione per offrire una riflessione sui tanti banali modi di dire, gli scontati luoghi comuni, che da sempre accompagnano in maniera anche dispregiativa il ruolo della donna nella nostra società.

Uno spettacolo dal ritmo incalzante, dove si ride prendendo in giro innanzitutto se stesse, ma soprattutto l’eterno conflitto di relazioni personali giornaliere, spesso casalinghe, tra uomini e donne, in un mondo in cui troppo spesso il ruolo femminile è ancora marginale, se non addirittura discriminato, soprattutto stereotipato in maniera negativa.

Accompagnate al pianoforte da Francesco Criminisi, in scena saranno: Barbara Piombo, Caterina Valsecchi, Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla, Letizia Zito, Lucia Gargano, Mimma Palumbo, Mirella Fazzolari, Monica Gragnani, Silvia Oliva e Stella Perrone”.



Info: 338 6273449



