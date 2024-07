Arte Imperia presenta il suo Centro Servizi all’Utenza (Video)

Il Centro Servizi all’Utenza (CSU), situato presso la sede di Arte Imperia in Piazza Ricci 2, rappresenta un'importante risorsa per la comunità locale. Voluto dall’Amministratore Unico di Arte, Antonio Parolini, e finanziato dalla Regione Liguria, il CSU è stato inaugurato lo scorso anno con l'obiettivo di fornire supporto e servizi fondamentali agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sociale e alla cittadinanza fragile della Provincia.

Un servizio per tutti

Illustrando le caratteristiche del centro, Francesca Vernazza ha evidenziato come gli spazi del CSU siano stati progettati per accogliere una vasta utenza, integrando i servizi già offerti da Arte Imperia e promuovendo nuove soluzioni di welfare. Il CSU si pone come obiettivo quello di rispondere in maniera efficace e tempestiva ai bisogni della comunità, attraverso la collaborazione con enti e professionisti del settore.

I servizi

Attualmente, gli sportelli attivi all’interno del centro offrono supporto gratuito in diverse aree:

Consulenza in materia di istruzione, formazione e lavoro: per orientare gli utenti nel loro percorso educativo e professionale.

Assistenza fiscale e sociale: per aiutare con la gestione delle pratiche burocratiche e fornire supporto nelle questioni fiscali.

Indicazioni per il risparmio energetico: per promuovere buone pratiche nell’uso sostenibile delle risorse energetiche, aiutando gli utenti a ridurre i costi e l’impatto ambientale.

Come contattarci

Per ricevere maggiori informazioni sui servizi offerti dal CSU, è possibile contattarci telefonando al numero 018376961 o consultando il nostro sito www.arteim.it . Attraverso il sito, è anche possibile fissare un appuntamento con gli uffici utilizzando il servizio ART@PP.

Il Centro Servizi all’Utenza di Arte Imperia continua a essere un punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di supporto, dimostrando l'impegno di Arte Imperia nel migliorare il benessere della comunità.