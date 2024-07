Sanremo: si rompe una tubatura in Corso Matuzia. Acqua fino al quarto piano di un palazzo (Foto)

Un intervento di manutenzione delle tubature si è improvvisamente trasformato in un getto d'acqua altissimo: è successo in tarda mattinata in Corso Matuzia dove al mattino era stato segnalato al titolare dell'hotel Belsoggiorno una perdita all'impianto, nell'aera di fronte all'ingresso dell'albergo.

Nel corso dell'intervento però, a mezzogiorno circa, è esploso il getto d'acqua, che si è alzato di diversi metri, fino a raggiungere il tetto della struttura, quasi fosse un geyser in attività.