A Roma il nuovo direttivo nazionale di Federcasa: Buttieri "Sarò il garante della nostra continuità"

Si è riunito a Roma il nuovo direttivo nazionale di Federcasa, dopo il rinnovo degli organi da parte dell'assemblea generale del 28 giugno scorso, che aveva anche indicato il Geom. Marco Buttieri come Presidente per il prossimo triennio.

"Abbiamo voluto procedere con l'elezione della Giunta Esecutiva e della Commissione per i rapporti di lavoro entro la pausa estiva - commenta il Presidente Buttieri – per rendere da subito operativa l'attività della Federazione, a seguito delle nuove designazioni fino al 2027. Per noi era fondamentale mettere immediatamente sul tavolo alcuni temi prioritari come l'IMU per le nostre aziende e enti, l'avvio del confronto sul rinnovo del contratto di lavoro, i progetti di investimento per la qualificazione del nostro patrimonio”.

"Da oggi Federcasa può contare su organi sociali, eletti all'unanimità per acclamazione - continua il Presidente Buttieri - in continuità con la logica elettiva dell'assemblea generale di fine giugno scorso. Abbiamo necessità di gestire l'attività federale in piena sintonia e l'aver trovato una sintesi efficace tra le diverse sensibilità e la rappresentanza geografica, costituisce davvero un risultato importante per tutti noi. Il bene e gli interessi della Federazione devono essere superiori alle logiche personali e costituiscono il nostro unico e vero obiettivo di mandato. Come Presidente, farò di tutto per continuare ad essere il garante di questa unitarietà di intenti e coesione nello sviluppo delle idee e dei percorsi che vorremo attivare”.