Sanremo: prime riunioni delle commissioni consiliari, nominati presidenti e vice (Foto)

Nessuna sorpresa per la nomina dei presidenti rispetto a quanto anticipato nei giorni scorsi, mentre è stata leggermente più movimentata la scelta dei vice, per cui le minoranze hanno invocato, anche in nome di quanto detto in consiglio comunale, una propria rappresentanza .

Novità per la nuova amministrazione sarà la possibilità di fare riunioni da remoto, in virtù dell'innovazione smart che il Comune ha introdotto: tutte le commissioni hanno concordato preventivamente la formula mista, con la possibilità quindi di riunirsi sia in presenza che da remoto. Altro accordo trovato a voce è stata l'istituzione di gruppi WhatsApp per informarsi ed eventuali reminder. Non avranno la stessa visibilità dei consigli comunale, almeno per ora, ma in futuro anche le riunioni delle commissioni consiliari potrebbero seguire quelle modalità.