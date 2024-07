Sanremo: inaugurata al Forte di Santa Tecla la mostra di manifesti originali 'I giganti delle onde'

E’ stata inaugurata al Forte Santa Tecla di Sanremo la mostra ‘I Giganti delle Onde’, un'esposizione di cinquanta manifesti originali, dépliant pubblicitari, fotografie e filmati che rappresenta il mondo dei viaggi sui prestigiosi e storici transatlantici italiani dagli anni Venti alla fine degli anni Settanta, dal Rex al Michelangelo, dal Principessa Mafalda all'Andrea Doria.

Un viaggio nel viaggio delle crociere, in compagnia di uomini di cultura e di emigranti, di artisti e ricchi signori. I manifesti colorati, ricchi di riferimenti e notizie, invogliano alla partenza anche a chi non ha mai viaggiato per mare. Per meglio apprezzare il percorso espositivo, sabato 27 luglio, accompagnati dal curatore della mostra Enzo Ferrari, è organizzato l'"Evento I Giganti delle Onde".

Sabato 27 luglio 2024

ore 17,30 Museo Civico - Palazzo Nota, piazza A. Nota 2, di Sanremo: breve approccio introduttivo alla mostra;

ore 18,45 Forte di Santa Tecla: visita guidata della durata di un'ora con conclusione prevista per le ore 20 circa.

L'evento esclusivo è limitato a 50 persone. Biglietto d'ingresso cumulativo alla conferenza e alla mostra: euro 4; ridotto euro 2 (18/25 anni) e gratuito under 18 anni.