Sanremo, giovedì al lido Imperatrice giornata di sensibilizzazione sulla prevenzione dell'annegamento

Giovedì 25 luglio ricorre il “World Drowning PreventionDay”, ovvero la “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento”: un’iniziativa dell’OMS che vuole evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e offrire strategie di prevenzione salvavita.

In particolare, quest’anno, in Italia, le 236 località “Bandiera Blu” hanno dedicato la giornata del 25 luglio alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti, attraverso incontri con istituzioni e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso dal titolo “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”.

Per l’occasione, giovedì 25 luglio il Comune di Sanremo (assessorati demanio, turismo, ambiente) ha organizzato un incontro al Lido Imperatrice, alla presenza di istituzioni, enti e associazioni, proprio per sensibilizzare sul tema del salvamento (ore 9).

"La Bandiera Blu - dichiara l'assessore al turismo Alessandro Sindoni – corrisponde perfettamente al binomio turismo/ambiente e permette di rafforzare l'immagine di qualità della nostra città. Sanremo può crescere, diventando una meta ancora più accogliente, grazie anche a questo percorso di sviluppo economico e sociale. Un sincero ringraziamento agli uffici comunali che tanto si sono adoperati per l'organizzazione della giornata di sensibilizzazione e valorizzazione del mare".

“Questo momento di incontro – dichiarano Lucia Artusi (assessore con delega al demanio marittimo) e Ester Moscato (assessore all’ambiente) - vuole educare sull’importanza del tema del salvamento e della sicurezza dei bagnanti, fondamentale per un rapporto con il mare più corretto e sicuro. Per il quinto anno consecutivo le bandiere blu sventolano sulle spiagge di Sanremo, premiando ancora una volta il Comune per il percorso compiuto sul piano degli interventi di riqualificazione ambientale e di tutela del territorio e del mare".