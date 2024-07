Ventimiglia, venduto all'asta l'ex deposito della Riviera Trasporti di corso Francia

L'ex deposito della Riviera Trasporti di Ventimiglia è stato venduto all'asta. L'affare si è consumato a fine giugno per una cifra che si aggira intorno ai circa 3 milioni di euro. Ad oggi rimane sconosciuto l'acquirente del complesso immobiliare di 2mila metri quadrati e sito in corso Francia 15 (l'azienda in queste ore sta svolgendo le classiche verifiche di rito, ndr).

Stando a quanto filtra, lo stesso destino toccherebbe al deposito della Riviera Trasporti di San Martino a Sanremo. Nei prossimi mesi è prevista un'asta, la quale rientra nel piano concordatario richiesto dall'azienda per fronteggiare la crisi aziendale: in questo caso la base d'asta si aggira intorno agli 8 milioni di euro.

Per quanto riguarda la struttura matuziana, nei mesi scorsi era arrivato il cambio di destinazione d'uso, che permetterà la nascita di un grosso punto vendita, un supermercato o un centro commerciale.