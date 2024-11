Ventimiglia, venduto il deposito di Riviera Trasporti: la nuova sede sarà a Bevera

Cambia location il deposito di Riviera Trasporti a Ventimiglia. Da lunedì 2 dicembre il nucleo della città di confine verrà, infatti, spostato in una nuova sede che sarà a Bevera.

Da giorni circolavano voci a riguardo ma la decisione ufficiale è stata comunicata, oggi, durante una riunione informativa svoltasi nella sede aziendale di Imperia. La struttura con autorimessa, usata come deposito per gli autobus di Rt, utilizzati per le corse sia in città che nell'entroterra del comprensorio intemelio, è stata, infatti, venduta e così ora autisti e mezzi dovranno abbandonare lo storico deposito. Le sigle sindacali hanno subito cercato una soluzione alternativa, incontrando anche il sindaco Flavio Di Muro e, alla fine, è stato raggiunto un accordo: il deposito sarà spostato in un capannone a Bevera, frazione della città di confine.

A Ventimiglia, almeno per il momento, ci sarà solo il lavaggio mentre il rifornimento degli autobus sarà esterno, probabilmente verrà effettuato presso benzinai lungo corso Limone Piemonte. Per quanto riguarda l'officina, invece, si sta pensando di attrezzare un punto mobile. Inoltre, pare che l'azienda stia contrattando per avere un locale, nei pressi di piazza Costituente, per poter offrire ai passeggeri un servizio di biglietteria.