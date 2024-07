CNA Imperia: Opportunità per le Imprese dell'Entroterra

CNA Imperia invita tutte le imprese dell'Alta Valle Arroscia e delle zone limitrofe a partecipare all'incontro informativo "Opportunità per le Imprese dell'Entroterra" che si terrà il giorno mercoledì 31 luglio alle ore 16:00 presso il Comune di Ranzo.

Durante l'evento, saranno presentate le nuove opportunità di finanziamento offerte dal Bando GAL e CCL 2024, con contributi a fondo perduto per l'accesso al credito destinati ad artigiani, commercianti, ristoratori e operatori del settore alloggio. Questo rappresenta un'importante occasione per le imprese locali di accedere a risorse finanziarie fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle loro attività.

Inoltre, sarà presentato un innovativo modello di turismo esperienziale, l'Arti-Turismo, ideato e progettato da CNA Imperia. Questo nuovo approccio mira a valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, offrendo esperienze uniche e autentiche ai turisti e creando nuove opportunità di sviluppo economico per le imprese locali.

Dettagli dell'evento:

Data: Mercoledì 31 luglio

Ora: 16:00

Luogo: Comune di Ranzo

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Credito di CNA Imperia al numero 0184 500309 o via email all'indirizzo credito@im.cna.it

"Non mancate a questa importante occasione per scoprire tutte le opportunità di sviluppo e finanziamento per le imprese dell'entroterra!".