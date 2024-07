Ventimiglia: a Roverino rimodulato il servizio di raccolta dei rifiuti, stop al sistema 'porta a porta'

Dal primo agosto cambierà il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel quartiere di Roverino. La rimodulazione della raccolta differenziata è stata approvata nell’ultima seduta della Giunta comunale guidata dal Sindaco Di Muro su proposta dell'Assessore all'ambiente Milena Raco.

È stato ritenuto opportuno e necessario procedere alla rimodulazione e al potenziamento del servizio di raccolta differenziata della frazione Roverino, attualmente da eseguire con il metodo del porta a porta, con quello di prossimità, in quanto appare più consono e meno impegnativo rispetto a quello attuale. Inoltre la rimodulazione che si intende mettere in atto è tesa, altresì, ad evitare abbandoni inopportuni che, oltre a rilevarsi antigienici e insalubri distolgono rilevanti quantità di rifiuto differenziato utili al raggiungimento dei risultati percentuali programmati contrattualmente. Saranno quindi collocate almeno quindici isole ecologiche di prossimità che sostituiranno il porta a porta e tutti i contenitori condominiali, autonomamente dismessi dagli utenti dalle diverse pertinenze condominiali e posizionai, in diversi casi, su strada, senza autorizzazione alcuna, saranno eliminati.

“Le nuove batterie di raccolta - precisa l’Assessore Raco - in futuro saranno informatizzate. A Ventimiglia non ci sono zone di serie A o B. Tutti i residenti devono poter contare su un servizio funzionante e funzionale. Gli attuali bidoni non soddisfano le reali esigenze del territorio sia alle Gianchette sia a Roverino. Con la rimodulazione del servizio che attueremo è stato previsto un corretto numero di contenitori e un diverso posizionamento. Le nuove isole ecologiche saranno collocate ogni 140 utenti nel rispetto della distanza di 400 metri, così da poter coprire tutte le zone.

Aumenteranno anche i passaggi da uno a sei alla settimana. La giornata di domenica non è compresa, resterà solo in centro poiché il capitolato comprensoriale non lo prevede. La raccolta dell'organico passa da due a quattro passaggi a settimana, mentre quella del vetro da uno a tre. In tempi rapidi ci occuperemo anche delle restanti frazioni,anche se abbiamo già potenziato la raccolta nel corso del 2023. Dispiace per i disagi subiti finora dai cittadini – conclude l’Assessore - ma non era stata una scelta della nostra giunta posizionare un numero esiguo di contenitori nel quartiere, né tanto meno sceglierli di dimensioni insufficienti. I nuovi cassonetti potranno raccogliere fino a 1.100 litri di rifiuti ciascuno, esattamente come quelli del centro cittadino”.