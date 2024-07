Molini di Triora, Montalto Carpasio e Triora: al via un progetto di ripristino e valorizzazione dei tracciati della via Marenca

I Comuni di Molini di Triora, Montalto Carpasio e Triora parteciperanno al bando regionale Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) e presenteranno un progetto di ripristino, valorizzazione e adeguamento dei tracciati della “Via Marenca”.

Il bando, infatti, consentirà alle tre amministrazioni di presentare un progetto coordinato e che si sviluppa in modo unitario e non su più interventi parziali nell’ambito degli “interventi di ripristino, adeguamento e valorizzazione dei tracciati di interesse regionale per finalità escursionistiche e di fruizione turistico-ricreativa dei territori montani” per il tratto che si snoda da Realdo e Verdeggia (Triora) a Montalto attraversando il territorio dei tre Comuni.