Shiba Inu, ETF nel 2025?

La SEC sembra aver garantito l’approvazione preliminare per ETF ETH richiesti da BlackRock e VanEck. Questa notizia ha dato il via a speculazioni sul potenziale inizio del trading di ETF entro il prossimo 23 luglio. Restano da approvare però i documenti che finalizzano la decisione. Secondo alcune fonti che hanno avuto modo di parlare con Reuters, tutti gli otto ETF spot ETH verranno lanciati simultaneamente, similmente a quanto accaduto con ETF spot di Bitcoin.

In questo clima di fermento, c’è anche chi si chiede se si arriverà ad avere ETF per SHIB, ipotizzando eventuali benefici e svantaggi che ciò comporterebbe. L’utente X che risponde allo handle @LucieSHIB ha illustrato alcune ipotesi in merito.

I vantaggi e gli svantaggi di eventuali ETF SHIB

Secondo l’analisi, ETF SHIB porterebbe vantaggi riguardo l’accessibilità, perché renderebbe più semplice per gli investitori tradizionali investire in Shiba Inu senza doversi addentrare negli exchange di criptovalute. L’esposizione maggiore a Shiba Inu porterebbe quindi a una maggiore consapevolezza dell’asset, permettendogli di raggiungere anche trader non avvezzi alle meme coin.

Essendo gli ETF prodotti finanziari regolamentati, Shiba Inu godrebbe di una maggiore sicurezza e stabilità, fungendo da ulteriore elemento per attirare gli investitori più tradizionali. Si abbasserebbe di conseguenza anche il fattore di rischio poiché un ETF potrebbe essere un paniere di asset diversificati, in grado di ammortizzare le oscillazioni.

Infine, il listing di SHIB come ETF ne aumenterebbe la domanda e la liquidità, aumentando potenzialmente il suo valore. D’altro canto, però, l’utente X parla anche di alcuni svantaggi che deriverebbero da questa situazione.

Per esempio con ETF SHIB ci sarebbe un controllo più centralizzato, in diretto contrasto con l’etica decentralizzata della DeFi. La stabilità a discapito del controllo della community. Ci sarebbe perdita di controllo diretto, gli investitori non possiederebbero più token SHIB, perdendo quindi il contatto con attività come lo staking. Il costo delle regolamentazioni comporterebbe inoltre un aumento delle commissioni, dissuadendo i trader che operano in DeFi.

La possibilità di vedere ETF SHIB entro il 2025 ha quindi due diverse prospettive. Da un lato si possono attirare più trader tradizionali e far salire il valore della criptovaluta. Dall’altro si perderebbe il controllo diretto e l’approccio decentralizzato. Come viene definita da LucieSHIB, una vera “arma a doppio taglio”.

