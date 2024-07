Sanremo: domani sera la compagnia San Fruttuoso di Genova alla rassegna dialettale 'Nini Sappia'

Domani sera alle 21, in piazza San Siro a Sanremo all'interno della venticinquesima edizione della rassegna teatrale ‘Nini Sappia’ (organizzata dalla Compagna Stabile Città di Sanremo), la compagnia teatrale San Fruttuoso di Genova porterà in scena la commedia brillante in lingua genovese ‘O Ballin di Affari’, di Enrico Scaravelli.

La compagnia ha già ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali l'anno scorso quello di miglior commedia per lo spettacolo ‘Con tutto o ben che te veuggio’ di Luciano Lunghi e Arnaldo Rossi.

La commedia che sarà sul palcoscenico sanremese domani sera ha per protagonista l’agricoltore Gaitan Pestarin il quale discute con la moglie Carolinna che vuole convincerlo a investire nell’acquisto di una gioielleria in quanto convinta di avere il pallino degli affari.