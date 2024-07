Sabato e domenica prossimi a Colle Melosa si ripete la tradizione della raccolta della lavanda selvatica

Si svolge sabato e domenica prossimi, a Colle Melosa nel comune di Pinga, la raccolta della lavanda selvatica con la guida Aigae Laura Rebaudo. L’evento è patrocinato dal comune di Pigna, dal Parco Regionale delle Alpi Liguri e vede la collaborazione dell’associazione ‘Pignese’.

Circa due anni fa, contadini Liguri, Piemontesi e Francesi hanno avviato un dialogo sulle semenze tradizionali nelle Alpi Marittime. Questo ha portato alla formazione di una comunità che si concentra sul recupero delle tradizioni agricole e del cibo. Attraverso viaggi, incontri e scambi, sono state create solide basi per iniziative di successo. In particolare, sono stati affrontati temi come il recupero delle varietà locali di grano, come le Toselle e il Grano Moro, e la reintroduzione della coltivazione di questi frumenti nelle valli della Provincia di Imperia.

Da questa esperienza nell’ottobre del 2023 a Ceriana è stato organizzato un incontro divulgativo sui cereali dove sono stati distribuiti più di 100Kg di seme di frumento tenero a quasi 50 contadini del territorio. Oggi in quasi tutte le Valli Liguri e delle Alpi Marittime c’è un campo di Grano!

Da qui l’idea di costituirsi formalmente in settembre in una comunità del cibo, “La Comunità del Cibo e dell'Agro biodiversità della Alpi Marittime, volta alla salvaguardia delle varietà locali, alla sua diffusione e alla condivisione di saperi.

Non si può però aspettare fino a settembre per la trebbiatura delle spighe e così la costituente comunità ha deciso di promuovere un primo evento frutto di quei semi distribuiti ad ottobre volto alla trebbiatura e allo scambio dell’esperienze dei contadini sparsi nel territorio imperiese vissute in questo anno di coltivazione del prezioso frumento.

Nello spirito di collaborazione nasce lo sviluppo di una festa della Lavanda e del Grano che si svolgerà questo weekend nel comune di Pigna(IM) grazie alla sinergia con l’associazione Lavanda Riviera dei Fiori.

L’associazione Lavanda Riviera dei Fiori nasce 10 anni fa con l’intenzione di riportare e incentivare la coltivazione sul territorio sua per fini turistici che produttivi e ad oggi conta la presenza di 48 comuni che aderiscono al progetto Lavanda Riviera dei Fiori tra Imperia/Savona e Cuneo, tra i quali i comuni di Pigna e Castelvittorio.

Nei comuni dell’alta valle nervia la festa della lavanda, così come la coltivazione, non è una novità, ma una consuetudine consolidata fino agli anni ‘90 circa come si può ammirare nel museo della civiltà contadina nel comune di Pigna.

La festa è ritornata qualche hanno fa grazie ad un gruppo di coltivatori che ha deciso di ripartire con la produzione della lavanda e della relativa festa rifacendosi a quella tradizione secolare ed è all’ottava edizione.