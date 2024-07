Isolabona in festa: celebrazioni di Santa Maria Maddalena tra arte, musica e tradizione

Nel cuore della Val Nervia, a Isolabona, il 20 e il 22 luglio si terranno i festeggiamenti in onore della Santa patrona Maria Maddalena. Questi eventi rappresentano un'importante occasione di aggregazione comunitaria, unendo alla tradizione i momenti di svago, offrendo a giovani e turisti l'opportunità di avvicinarsi alla storia e alla cultura di un paese che affonda le sue radici in tempi remoti, ma di cui custodisce ancora la memoria. L'omonima chiesa di Santa Maria Maddalena, situata nel cuore del paese, sarà al centro delle celebrazioni. La festa patronale è organizzata dal Comune di Isolabona in collaborazione con l'associazione 'A Funtana'.

Il neo sindaco Andrea Lombardi, alla guida del Comune, ha dichiarato: "La festa patronale di Santa Maria Maddalena è un momento fondamentale per la nostra comunità, un'opportunità per rafforzare i legami, anche con i Comuni limitrofi, e celebrare le nostre radici. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione, in particolare i volontari, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile. Il loro impegno e la loro dedizione sono la vera anima di questa festa che, come amministrazione comunale, ci impegniamo a rendere sempre più coinvolgente".

Aggiunge il Prof. Lorenzo Cortelli, assessore comunale a Cultura e Turismo: "La chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, con l'attiguo oratorio di Santa Croce e le case canoniche, è un complesso di grande valore artistico, che va valorizzato e aperto al pubblico in sempre più occasioni conviviali. La devozione alla Maddalena, diffusasi dalla Provenza nel Duecento, ha influenzato profondamente la nostra regione diventando protettrice di abitanti e pellegrini dell'epoca. La chiesa è un vero gioiello: conserva un prezioso tabernacolo in marmo di Carrara del 1466, esempio di arte gotica internazionale, e affreschi raffiguranti San Sebastiano e un Cristo in Pietà tra angeli. Questi elementi artistici - conclude Cortelli - testimoniano il ricco patrimonio culturale della comunità. La festa patronale promuove così arte e territorio, diventando sempre più un tratto distintivo della zona che punta a implementare la sua offerta turistica anche nel segno del turismo religioso".

Di seguito il programma dettagliato

Sabato 20 luglio 2024

· Ore 20 - Serata danzante e gastronomica allietata dalle note del gruppo musicale "PINO & MATTIA". Questo evento offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di divertirsi all'aria aperta e assaporare le prelibatezze della nostra tradizione culinaria.

Lunedì 22 luglio 2024

· Ore 17 - Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maddalena.

· Ore 18 - Solenne processione per le vie del Paese, accompagnata dalla Banda Musicale di Dolceacqua. Al termine della processione, verrà offerto un rinfresco favorendo un momento di condivisione e comunità.

· Ore 20 - Nuova serata danzante e gastronomica con l'accompagnamento musicale del "MARIELLA GROUP".

Parcheggi auto e moto saranno a disposizione nei pressi dell’area festeggiamenti e presso i campi sportivi “Renato Noaro”.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare tramite WhatsApp il numero 339 8199430.