Bordighera, dal 25 luglio aperitivo danzante al centro sociale bordigotto

Musica e divertimento anche in estate al centro sociale bordigotto "Insieme senza età", un luogo aggregativo pensato per socializzare, coltivare diversi interessi e vivere gli anni della terza età in un'ottica attiva di condivisione.

Tra le tante attività proposte dal centro, che si trova nella Villa Levratto in via dei Colli 13 a Bordighera, dal 25 luglio, tutti i giovedì fino a fine agosto, verrà proposto un aperitivo danzante.