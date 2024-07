Taggia, al via la messa in sicurezza dell'incrocio sulla Superstrada: pronta una rotonda entro la fine del 2024

Una rotonda per mettere in sicurezza l'incrocio sulla Superstrada. L'opera, dal costo complessivo di 180mila euro, sarà pronta entro la fine del 2024, probabilmente già verso la fine del mese di dicembre. Come detto, la nuova rotatoria servirà per aumentare la sicurezza dell'incrocio tra la Superstrada fra Arma e Taggia e la via che porta al Parco commerciale di regione Doneghe.

Un tratto stradale dove nel 2020 si sono verificati due incidenti mortali e che l'amministrazione, negli anni, ha cercato in tutti i modi di rendere più sicuro, come dimostrano le barriere in new jersey e il rilevatore di velocità. Accortezze che sembrerebbero non bastare ed ecco quindi che nelle prossime settimane partiranno i lavori per far nascere la nuova rotonda. Il progetto è stato presentato dal Comune di Taggia e dalla Provincia di Imperia.

Intanto, martedì 23 luglio, alle 19, si terrà un nuovo Consiglio comunale, dove si discuterà anche della cessione al demanio stradale provinciale di alcune aree già adibite a viabilità di pubblico transito ad oggi appartenenti al demanio stradale comunale. Punto di particolare importanza e strettamente collegato alla creazione della nuova rotonda.