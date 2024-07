Santo Stefano al Mare: chiusa una struttura ricettiva, il titolare "Tutto in regola, abbiamo chiesto una settimana"

Interviene il titolare della struttura, chiusa dal Comune di Santo Stefano al Mare, in relazione all’intervento dei Vigili del Fuoco, secondo i quali mancherebbero i requisiti necessari per la sicurezza antincendio (QUI).

Il titolare, in una lettera inviata al Comando dei pompieri e al comune, ha chiesto la proroga di una settimana, in quanto sono stati rimossi i motivi che potevano generare rischi per dipendenti ed ospiti. La direzione ha così chiesto un ulteriore sopralluogo, tra una settimana, giusto il tempo necessario per completare piccole opere accessorie e per completare le certificazioni scritte in corso di produzione.

Nel frattempo, tra le altre cose, il locale caldaia è stato modificato con l'istallazione di una caldaia di potenza inferiore ai 35 KW, come ridotta la potenza degli impianti a gas della la cucina. L'autorimessa è stata chiusa e sono state rimosse tutte le parti che potevano creare impedimento sulle vie d'esodo. Sono stati revisionati gli impianti elettrici ed integrata la cartellonistica e l'illuminazione di emergenza.