Arma di Taggia, pronti 9 nuovi alberi lungo via della Stazione: ripristinati anche i 15 parcheggi (Foto)

Dalla piantumazione di 9 alberi al ripristino dei 15 parcheggi presenti. Via della Stazione di Arma di Taggia è ormai pronta a "rinascere". Grazie all'accelerazione dei lavori, la via subirà un primo nuovo restyling. In mattinata saranno infatti piantumati una serie di alberi della Canfora lungo il nuovo camminamento pedonale, mentre in serata saranno nuovamente disponibili i parcheggi chiusi in precedenza per consentire i lavori sulla careggiata.

"In controtendenza a quanto ci viene detto, noi piantumiamo nuovi alberi - afferma il vicesindaco Espedito Longobardi - Ci sarà un bel colpo d'occhio, sia per quanto riguarda il decoro urbano che per quello ambientale, e di questo siamo contenti. Con il ripristino dei parcheggi, inoltre, andiamo incontro alle esigenze dei cittadini e dei turisti, in quanto garantiamo nuovamente dei parcheggi in un punto strategico della città".

Le novità riguardano solo una parte di quello che prevede il progetto finale, anche se i lavori avanzano in tempi rapidi. Ad esempio, il nuovo camminamento pedonale, il quale permette di unire via Sant’Erasmo all’ex stazione e al centro di Arma, sarà poi inglobato nel progetto definitivo della nuova piazza, che potrà vantare di aree verdi, giochi per bambini e strutture per attività all'area aperta.