Sanremo: inizia il terzo mandato di Alessandro Il Grande "È sia una responsabilità che uno stimolo" (Video)

Non c’è due senza tre per Alessandro Il Grande, confermato nuovamente come presidente del consiglio comunale di Sanremo, una carica che ricopre ormai dal 2014 con l’amministrazione Biancheri.

Potrebbe quasi essere definito un habitué, ma le sensazioni da parte sua, ammette, sono sempre le stesse: “L’entusiasmo è sempre lo stesso, non è cambiato rispetto ai mandati precedenti, certo oggi l’esperienza è maggiore, ma ci sono sempre nuovi stimoli, a migliorarsi e migliorare la macchina comunale, lavorando su quello che è il rapporto con i consiglieri. Certo c’è una grande responsabilità, specie considerando che sono stato eletto all’unanimità durante il consiglio e questo mi ha fatto molto piacere, ma allo stesso tempo è uno stimolo a fare sempre meglio e proseguire sul solco scavato negli ultimi dieci anni durante l’amministrazione Biancheri, che ci tengo a ringraziare per questi anni di lavoro, così come ringrazio il sindaco Mager”.

La carica di presidente del consiglio comunale è una delle più importanti all’interno del consiglio stesso, seconda solo a quella di sindaco, quindi giocherà un ruolo fondamentale per la città nei prossimi cinque anni: “Quello che sarà importante nel prossimo quinquennio soprattutto da parte mia sarà garantire imparzialità, lealtà e trasparenza, sia di fronte a tutti i consiglieri sia di fronte ai cittadini. Come ho detto durante il primo consiglio comunale questa è la casa di tutti, e tutti hanno il diritto di far sentire la propria voce”.

E anche in nome di questo ideale di trasparenza, sono state introdotte delle migliorie tecnologiche per rendere i consigli più smart: “Alla fine della scorsa amministrazione sono stati utilizzati alcuni fondi del Pnrr e fondi regionali per poter installare e mettere a disposizione di ogni consigliere un tablet attraverso cui sarà possibile avere accesso a tutte le pratiche, in modo da poter avere tutto il materiale sotto mano e ridurre inoltre l’impatto ambientale, in modo che non sia più necessario stampare fogli da tenere sotto mano in cui la ricerca di un articolo può anche essere più complessa. Inoltre il sistema che abbiamo implementato funziona tramite un programma che è possibile scaricare anche sui propri dispositivi, così da poter avere in qualunque momento i documenti a disposizione. Questi tablet permettono poi di procedere alle fasi di votazione, andando a snellire il procedimento”.

A tutto questo si aggiunge poi la possibilità di seguire i consigli anche da remoto, con dirette Facebook e video Youtube, nel corso delle quali saranno visibili anche gli schermi che proietteranno i risultati in tempo reale delle votazioni.

Un’ultima riflessione riguarda le caratteristiche che deve avere un buon presidente, i grado di far funzionare al meglio tutto il processo amministrativo, gestendo i rapporti tra tutte le fazioni in consiglio: “Bisogna saper ascoltare, essere preparati e soprattutto disponibili, perché bisogna far funzionare l’intera macchina amministrativa, così come bisogna impegnarsi al meglio possibile nella fase organizzativa, facendo in modo che sia la maggioranza che l’opposizione abbiano il loro spazio. Il mio compito è ascoltare tutti e permettere loro di portare avanti le idee che presentano”.