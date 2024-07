Sanremo, turista travolta mentre attraversa sulle strisce: è grave (foto)

Si trova in gravi condizioni, per i traumi ripotati, l'anziana che questa mattina dopo le 9 è stata travolta mentre attraversava la strada a Sanremo, nei pressi delle Poste in via Roma.

La donna, 78 anni, è di origini emiliane e si trova in vacanza nella città dei fiori. Secondo quanto riscostruito dalla polizia locale, giunta sul posto per il rilievi, è stata travolta, mentre si trovava sulle strisce pedonale, da un'auto ossia una Dahiatsu. Alla guida c'era una sanremese.

Allertati subito i soccorsi, la turista è stata portata in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso matuziano dai militi della Croce Rossa.