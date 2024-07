Migranti prese a cinghiate, individuato l'autore del gesto violento: è un camionista bulgaro

Individuato il camionista che lo scorso lunedì ha preso a cinghiate le migranti all'autoporto di Ventimiglia . Si tratta di un uomo di origini bulgare . A renderlo noto è stata la Questura di Imperia , la quale ha da subito attivato le ricerche in un quadro di cooperazione internazionale tra le forze di polizia, volte alla identificazione dell'uomo.

Come ormai noto, le vittime del deprecabile gesto sono state accolte nel P.A.D. di Ventimiglia, gestito dalla Caritas e da tempo attivato dalla Prefettura di Imperia mediante un progetto di assistenza diffusa in favore dei migranti in transito, approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno.