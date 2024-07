Ospedaletti, Simona Cecchetto si presenta: "La musica e piazzale al Mare al centro del progetto"

La musica e piazzale al Mare al centro di un progetto lungo cinque anni. Simona Cecchetto ha le idee chiare. Il nuovo assessore del Turismo di Ospedaletti, promossa alle elezioni comunali dello scorso giugno, dopo aver studiato da consigliera nella precedente amministrazione, è pronta a firmare in prima persona le prossime estati della città delle Rose.

"Come saranno le estati ad Ospedaletti? Sicuramente ci sarà tanta musica: sogno di far ballare la città", annuncia Cecchetto. "Mi piacerebbe vedere gli ospedalettesi e i turisti riempire piazzale al Mare per divertirsi, ballando e mangiando durante le nostre sagre".

Già, a proposito di sagre e di piazzale al Mare: quella del Pignurin è stata confermata per il prossimo 3 agosto, grazie anche ai lavori della piazza ultimati in tempi record. "Per l'occasione ci sarà l'orchestra, mangeremo e balleremo tutti insieme". Insomma, una serata tipo delle prossime estati di Ospedaletti: "Esatto, la location secondo me è perfetta per questo tipo di eventi e cercherò di alzare anno dopo anno il livello degli eventi. Mi piacerebbe rianimare la città".

Se piazzale al Mare sarà il punto forte dell'estate danzante ospedalettese, l'anfiteatro invece sarà il riferimento per la rassegna letteraria che già quest'anno può vantare grandi nomi, come Sigfrido Ranucci e Vinicio Marchioni, oltre a Veronica Pivetti. Rassegna letteraria in grado di richiamare tanti turisti, come dimostra il soldout per la presentazione del libro di Ranucci.

Per quanto riguarda la stagione estiva, il meteo e i cantieri sulle autostrade sono stati ad oggi i nemici più grandi da affrontare per le attività commerciali e balneari. "Possiamo dire che ad Ospedaletti l'estate è cominciata da pochi giorni - conclude Simona Cecchetto - Giugno è stato terribile e solo adesso ci stiamo godendo il sole di luglio. Fortunatamente adesso le spiagge si stanno riempiendo. Purtroppo anche i tanti cantieri ci hanno penalizzato, rallentando l'arrivo di turisti dal Piemonte e dalla Lombardia".

Discorso diverso per i turisti francesi, che continuano ad arrivare in massa ad Ospedaletti: "Loro sono da tenere in considerazione. Fortunatamente amano la nostra pista ciclabile e questo ci deve portare a mettere in piedi una promozione del nostro Comune anche oltre frontiera".