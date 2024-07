Ventimiglia, abbandona rifiuti nella città alta: individuato trasgressore seriale

Continuano a Ventimiglia i controlli contro i 'furbetti dei rifiuti'. Nell’ambito dei controlli effettuati dai vigilanti ambientali intemeli, corpo istituito su input del sindaco Di Muro e dell’assessore Raco, è stato individuato ieri mattina C. F. T. B., cittadino extracomunitario.

Si tratta di uno degli innumerevoli trasgressori seriali che da mesi abbandonano rifiuti, ingombranti e non, in salita Lago e in vico Scuri a Ventimiglia Alta, al quale è stata elevata una sanzione, dal Nucleo Ambiente della Polizia Locale, pari a 300 euro. Proprio in quei vicoli i residenti lamentano da tempo l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

L’attenzione dell’Amministrazione comunale nei confronti di questo fenomeno è alta: a dimostrazione di ciò continua l’attività di controllo quotidiano del territorio che ha permesso, alla data odierna, di elevare sanzioni per un ammontare complessivamente pari a oltre 11.500 euro in appena un mese e mezzo.