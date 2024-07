Sanremo, ruba in un negozio di via Matteotti e tenta la fuga: arrestato un algerino

Ruba in un negozio di via Matteotti e poi si dà alla fuga. I carabinieri della stazione di Sanremo hanno arrestato un cittadino di origini algerine, già noto alle forze dell'ordine, per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo era riuscito infatti a prelevare alcuni oggetti da un negozio della centralissima via matuziana. Subito dopo ha cercato di scappare dai militari, accorsi immediatamente sul posto. Nel tentativo di garantirsi la fuga, l'algerino ha inizialmente resistito con violenza all'arresto, ma poi ha dovuto arrendersi.

Una volta messo in manette, la refurtiva è stata consegnata al titolare dell'attività. Nel corso della perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di due coltelli.