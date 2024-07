Il parcheggio del nuovo supermercato Eurospin in via Lamarmora, Sanremo, nel tratto di fronte alle case popolari, è pubblico e gratuito in quanto realizzato a scomputo degli oneri del relativo intervento edilizio.

Lo rende noto il servizio Viabilità del comune di Sanremo.

Quindi è possibile parcheggiare h 24, con libero accesso, non essendo presenti cancelli o recinzioni.