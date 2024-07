Sanremo: concluso il primo consiglio elettorale dell'amministrazione Mager, tra nomine e discussioni (Foto)

La nuova amministrazione di Alessandro Mager si apre ufficialmente con il primo consiglio comunale di Sanremo.

Dopo l’appello, l’attenzione è stata rivolta a uno dei consiglieri Giovanni Davide Bestagno, per il quale si tratta di una giornata particolare: l’inizio del percorso in amministrazione coincide infatti con la fine del percorso universitario, con la laurea in medicina a pieni voti. Un pensiero poi rivolto a Gianni Rolando e alle sue condizioni di salute.

La votazione dei consigli comunali si è conclusa velocemente, con l’approvazione di tutti i componenti presenti (unico assente Massimo Rossano per motivi familiari).

Terminata la prima fase, il consigliere anziano Luca Lombardi ha dato il via all’iter per la nomina del presidente del consiglio comunale. Da parte della maggioranza è subito arrivata la candidatura di Alessandro Il Grande, approvata all’unanimità dagli altri consiglieri. Una volta eletto, il nuovo presidente ha subito preso posto di fianco al sindaco. “Non nascondo l’emozione, è il mio terzo mandato consecutivo, e intendo portare avanti quanto fatto finora. Ringrazio il sindaco e i colleghi consiglieri e continuerò a lavorare mettendo al primo posto la collaborazione e il dialogo costruttivo”

Per la nomina di vicepresidente comunale è stata invece scelta Monica Rodà dell’opposizione. Polemica comunque da parte di Marco Damiano, che definisce sessista la scelta di aver “dovuto nominare” una donna come vicepresidente. “Per me è un mondo completamente nuovo - ha detto Rodà - ringrazio chi ha creduto in me. Spero che in queste stanze prenderemo sempre decisioni positive per la cittadinanza".

Terminate le fasi preliminari, alla presenza dei consiglieri e degli assessori il primo cittadino ha prestato il giuramento di rispetto della costituzione.

Terminato il discorso del sindaco, arrivano i primi interventi dei consiglieri comunali, primi tra tutti i vari capigruppo. Il primo a parlare è Luca Lombardi di Fratelli d’Italia: “Il sindaco rappresenta tutti, anche quelli che non lo hanno votato. Così come il presidente del consiglio deve rispettare i criteri di imparzialità. Discuteremo di diversi temi, a cominciare dalla velocità di ricevere le comunicazioni in modo da poterle discutere”. Altra questione sollevata da Lombardi è quella relativa all’accordo Mager/Fellegara, che comprometterebbe gli equilibri di maggioranza e minoranza, discutendo soprattutto quanto dichiarato tra primo e secondo turno. “Lo capiremo alla prossima pratica di che accordo si tratta. Staremo molto attenti a sevizi sociali, raccolta dei rifiuti, turismo e lavori pubblici. Dovremmo essere in nove ma siamo in sette, speriamo comunque di essere tutelati” conclude Lombardi.

“Il problema dei rifiuti - dice Umberto Bellini di Idea Sanremo - è stato sottovalutato. Ora per me bisognerebbe dargli il ben servito. Ora spero che il sindaco, persona di poche parole ma tanti fatti, a differenza di altri, agisca per risolvere la situazione”.

Sempre per Idea Sanremo tocca poi alla capogruppo Alessandra Pavone: “Tra gli obiettivi della nostra amministrazione le aree del centro e del borgo, senza dimenticare l’attenzione ai servii per la comunità, cercando di fornire un servizio pubblico green che aiuti a decongestionare il traffico, senza dimenticare la raccolta differenziata. Non dobbiamo buttare tutto, ma certo il nostro sistema ha mostrato delle criticità. Realizzeremo i nostri progetti mettendo insieme le nostre capacità”.

Interviene poi Alessandro Marenco, capogruppo di Anima: “Il Comune deve garantire la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Per quanto riguarda il nostro gruppo verremo incontro a tutti in una collaborazione costruttiva”.

Prende nuovamente la parola Marco Damiano di Sanremo Domani: “Secondo me non si è dato un bell’esempio ai giovani. L’apparentamento sarebbe stato trasparente. Invece l’accordo fatto è stato il peggiore esempio: vittoria in due contro uno e poi c’è stato un ‘pagamento’. Io avrei fatto un applauso se la sinistra fosse rimasta all’opposizione, ma ai giovani così si è dato un esempio di antipolitica”.

Daniele Ventimiglia, capogruppo della Lega, sceglie una linea di intervento diversa dai suoi omologhi: “Politicamente onore ai vincitori, ho anche apprezzato l’intervento del sindaco, molto meglio di cinque anni fa. La prima impressione che ho avuto è buona. Negli ultimi 10 anni ho visto una marea di opere non completate, non è un caso che la lista dell’ex sindaco Biancheri abbia visto entrare solo Alessandro Il Grande. L’importante per me è la possibilità di poter fare un’opposizione giusta: la buca sulla strada, la differenziata che non funziona non sono cose di destra e di sinistra, sono problemi della città da risolvere”.

Tocca poi a Marco Cassini del Pd: “Sono orgoglioso di rappresentare in questa sede il Pd, che sicuramente ha i suoi limiti, ma che è un gruppo che discute e prende le sue decisioni. La coalizione di Fellegara ha avuto il merito di portare due under 35 in Consiglio comunale e sappiamo che il ricambio generazionale è difficile. Speriamo di dimostrare che la fiducia a noi concessa sia stata meritata”.

Chiude Patrizia Badino di Forza Italia: “Per me è un momento agrodolce, vrei preferito entrare in maniera diversa. Anche a me è piaciuto il discorso del sindaco, spero che tra noi ci sia un rapporto costruttivo. Credo che il nostro fosse un bel programma, che in certi aspetti potreste anche copiare. Una delle prime cose che chiederò all’assessore Donzella sarà la ristrutturazione delle strade. Spero che potremo lavorare insieme”.

Si passa poi alla convalida della giunta, che ha visto confermare i ruoli.

Il punto conclusivo riguarda la nomina della commissione elettorale comunale: da parte della maggioranza sono stati proposti Adriana Cutellè e Vittorio Toesca Caldora, mentre per la supplenza la scelta è ricaduta su Silvana Ormea e Marco Cassini. L’opposizione ha invece candidato Luca Lombardi, supplente Monica Rodà. Per la nomina in commissione per la formazione dell'Albo dei Giudici Popolari sono invece stati eletti Anna Roberta Di Meco e Antonino Consiglio.