Sanremo: primo Consiglio comunale, giuramento del sindaco Alessandro Mager sulla Costituzione (Foto e Video)

Dopo le tante 'prime' è arrivata anche quella del Consiglio comunale per l'Amministrazione guidata dal Sindaco, Alessandro Mager. Dopo l'avvio della seduta con la convalida degli eletti, è stato confermato alla presidenza del Consiglio Alessandro Il Grande e, come anticipato oggi, sua vice sarà Monica Rodà.

E' stata quindi la volta del giuramento del neo sindaco Alessandro Mager nel corso del primo consiglio comunale. Ha poi voluto tenere un breve discorso di ingresso: “Veniamo da una campagna elettorale impegnativa, in cui i sono discussi tanti temi. Da quando sono stato eletto mi sono messo subito al lavoro, ci siamo già messi in contatto con Amaie energia, ottenendo degli interventi straordinari per l’estate 2024. Ci hanno garantito un servizio potenziato, con anche un piano lavaggi . Ora dobbiamo passare all’aspetto pratico e dare qualcosa alla città. So poi che il ballottaggio è stato molto tirato, anche in caso di sconfitta sarei stato pronto a dialogo, e anche ora: le buone idee sono buone, a prescindere da chi le abbia. Preoccupa però il dato dell’astensionismo: è un problema ampio, ma bisogna trovare un modo per invertire la tendenza, magari coinvolgendo maggiormente la comunità nelle decisioni. Mi fa poi piacere vedere che tra i consiglieri ci siano due giovani di 25 anni (Giovanni Davide Bestagno e Anna Di Meco), a dimostrare che la politica può riguardare i giovani e può aiutare la politica a crescere”.

Sotto la diretta del Consiglio: