Sanremo: domani il primo Consiglio comunale, ecco i capigruppo. Oggi gli incontri per la vice presidenza

"Les jeux sont faits, rien ne va plus": inizia il percorso del nuovo Consiglio comunale di Sanremo. Domani, alle 17, l’insediamento ufficiale nell’aula di Palazzo Bellevue, dopo il solito ‘gioco’ post-elettorale di uscite e ripescaggi innescato dalle nomine per la giunta.

I posti lasciati liberi dai neo assessori sono già assegnati ai primi nelle graduatorie dei non eletti, senza attendere la seduta iniziale. Così, rispetto al verdetto delle urne nell’eterogenea maggioranza di stampo civico, costruita attorno al sindaco Alessandro Mager, sono sei i consiglieri subentrati: tre (su sette) nel gruppo di Anima (Alessandro Marenco, Maura Ghisi e Giovanna Negro - quest’ultima per effetto della rinuncia di Ludovica Mager, cugina del primo cittadino, per impegni personali - grazie all’ingresso nell’esecutivo di Alessandro Sindoni, Ester Moscato e ‘Chicca’ Dedali); uno (su tre) in quello di Idea Sanremo (Umberto Bellini, con il ritorno in giunta di Massimo Donzella); e uno (su due) nel gruppo di Forum (Anna Di Meco, figlia di Pino, ex assessore ed ex presidente del Casinò, per la nomina ad assessore di Giuseppe Sbezzo Malfei).

Il quadro si completa con un giovane Pd, Marco Cassini, che entra nell’assemblea per effetto dell’accordo al ballottaggio tra lo schieramento di Mager e Fulvio Fellegara, leader del fronte progressista, che ha determinato la sconfitta del candidato di centrodestra Gianni Rolando, e la conseguente assegnazione di un assessorato - unito alla carica di vicesindaco - all’ex segretario provinciale della Cgil. Le dimissioni di Fellegara da consigliere, hanno quindi permesso al Pd (parte della sua coalizione) di rimettere piede in Consiglio.

Per otto consiglieri di maggioranza (su un totale di diciassette) è il battesimo a Palazzo Bellevue. Sono: Antonio Cavallero, Luca Marvaldi e Maura Ghisi di Anima; Giovanni Bestagno di Idea, Luigi Marino e la giovane Di Meco per Forum, Vittorio Toesca per Generazione Sanremo (la lista di Fellegara) e il dem Cassini. Due i volti nuovi, per contro, fra i sette dell’opposizione: quelli di Antonino Consiglio (FdI, di cui è segretario cittadino) e Monica Rodà (Sanremo Domani). La rinuncia allo scranno da parte di Rolando, riporta Forza Italia in Consiglio con Patrizia Badino.

Dopo la convalida degli eletti si passerà all’elezione del presidente. Che, per la terza volta consecutiva (un record), sarà Alessandro Il Grande, leader del gruppo Sanremo al Centro. Quanto alla vicepresidenza, Mager ed i suoi avrebbero intenzione di cederla all’opposizione, ma a patto che vada a una donna. In tal caso, la scelta sarebbe limitata a Badino e/o Rodà. La proposta formale uscirà dalla riunione pre-consiliare di maggioranza prevista nel pomeriggio, anche per concordare la nomina dei componenti della commissione elettorale comunale e di quella per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. E in serata si riunirà la minoranza (sette consiglieri suddivisi in cinque gruppi), per ritrovarsi dopo la sconfitta elettorale e valutare l’offerta della vicepresidenza. L’orientamento sarebbe quello di accettarla soltanto se non condizionata, cioè essendo liberi di scegliersi la figura preferita. Un film già visto cinque anni fa: allora non si trovò l’accordo sul nome di Andrea Artioli, e la carica restò alla maggioranza con Alessandra Pavone.

L’insediamento del nuovo Consiglio prevede, ovviamente, anche il giuramento del sindaco (altro esordiente e, lo ricordiamo, con diritto di voto) e la formale comunicazione della composizione della giunta. Quanto alla formazione delle cinque Commissioni consiliari, se ne parlerà da mercoledì. La maggioranza, comunque, ha intenzione di tenere per sè tutte le presidenze, distribuendole in base ai pesi specifici dei gruppi: Anima, ad esempio, dovrebbe averne due. Di certo, saranno Commissioni ‘affollate’, in conseguenza delle tante rappresentanze consiliari: una dozzina i componenti per ciascuna. Devono essere costituite in fretta, perché il 30 luglio si terrà la prima riunione operativa del Consiglio, chiamato a discutere degli equilibri di bilancio e, di riflesso, dell’impiego del corposo avanzo di amministrazione.

E’ invece già definito il quadro dei capigruppo di maggioranza: Marenco per Anima; Adriana Cutellè (al terzo mandato) per Sanremo al Centro; Alessandra Pavone per Idea; Marino per Forum; inevitabilmente Cassini per il Pd e Toesca per Generazione Sanremo. Sul fronte dell’opposizione, Luca Lombardi per FdI, Marco Damiano dovrebbe essere il prescelto per Sanremo Domani e, giocoforza, i singoli consiglieri Daniele Ventimiglia per la Lega, Massimo Rossano per Andiamo! e la Badino per Forza Italia. Il capitolo del sottogoverno, piuttosto complesso, verrà affrontato nelle prossime settimane, con priorità per Amaie Energia e Servizi e il Casinò per la poltrona ‘rosa’ vacante nel Cda dopo la nomina ad assessore di Lucia Artusi (Pd).