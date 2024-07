Taggia, la Berben Band canta De André: venerdì 19 luglio l’omaggio a Faber

Serata all’insegna della grande musica d’autore, venerdì 19 luglio, alle 21.30, in piazza Eroi Taggesi. Le note e le magnifiche parole di Fabrizio De André emozioneranno il pubblico.

A portare sul palco l’omaggio allo straordinario cantautore genovese sarà la Berben Band con una formazione arricchita per l’occasione.

“Si tratta di un progetto che ho in testa da 30 anni,” racconta Massimo Rebaudo, cantante e fondatore della Berben Band. “Oggi, finalmente, questo sogno diventa realtà. Ho preferito attendere, per essere sicuro di trovare i musicisti giusti per rendere onore e omaggio a Faber. Un gruppo di persone appassionate e unite dal piacere di suonare le stupende canzoni che ci ha lasciato Fabrizio De André.”

Sul palco, insieme a MASSIMO REBAUDO (Voce e Chitarra), ci saranno MAURO CRESPI (Chitarra, Bouzouki, Cori); ROBERTO ANANDO BRICCHI (Basso); RICCARDO REBAUDO (Batteria, Percussioni, Cori); GIANNI MARTINI (Tastiere, Fisarmonica); SERGIO CAPUTO (Violino); LA DANY (Cori, Percussioni); e FEDERICA CHICHI (Cori).

“Dopo svariate esperienze musicali di cantautorato rock, pop e blues, nel 2014 sono ritornato a suonare musica d'autore,” spiega Rebaudo. “Ci sono voluti ben 10 anni per arrivare a pensare che fosse il momento giusto per portare l'omaggio a questo grande artista. Ho così iniziato a cercare musicisti che avessero lo stesso interesse e piacere. Avendo già un gruppo solido e rodato, come la Berben Band, non è stato difficile chiudere il cerchio. Inoltre, folgorato dal disco registrato dal vivo nel 1979 (De André in concerto Arrangiamenti P.F.M), avevo le idee ben chiare su come avrei affrontato questo percorso. Vi aspettiamo numerosi,” conclude Rebaudo.

L’evento vedrà la partecipazione di ROCKFOG SERVICE, TONY LONGORDO (Tecnico audio) e MONICA NICO (Tecnico luci). A introdurre la serata sarà SIMONE PARISI. La grafica dei manifesti è stata curata dall’artista e fumettista LARRY CAMARDA.