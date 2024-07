Badalucco: Milan Junior Camp, una settimana fantastica letteralmente volata per i piccoli partecipanti (Foto)

“Questa settimana è volata. Purtroppo siamo arrivati alla conclusione di un’esperienza che mio figlio ha vissuto con partecipazione, grande impegno ed appagamento. Ha imparato un sacco di cose del suo sport preferito ed ha trovato tanti amici, con cui ora vuole restare in contatto” Così una mamma ieri, nel tardo pomeriggio a Badalucco, sul campo di regione Filippo Boeri, mentre sul terreno di gioco si svolgeva alla presenza del vice sindaco Daniele Prevosto, la semplice cerimonia di chiusura, davanti a padri, madri, nonni e zii, con la distribuzione degli attestati e dei palloni.

Uno a testa per i cinquanta “piccoli cadetti” rigorosamente in divisa rossonera, che hanno frequentato con impegno le “lezioni” della terna di allenatori specializzati, che hanno lavorato sul campo: Massimiliano Schettino, Andrea Barnà, e Valentino Papa. Gli allievi sono stati chiamati uno per uno dall’ideatore di questa manifestazione e direttore organizzativo dell’ASD Badalucco 2009, Giampiero Boeri. Che al termine si è scatenato con la “doccia” fatta a sorpresa con una bottiglia di prosecco, fresca e ben agitata. Sua la regia dell’accordo e della complessa logistica di un evento che ha portato a Badalucco centinaia di persone ogni giorno. La manifestazione è stata a costo zero per l’ASD grazie alla partecipazione di un bel gruppo di motivati volontari, che si sono occupati dell’aspetto logistico, ristorativo e ricreativo.

Il Milan Academy Junior Camp, gestito dalla Switch Sport era iniziato lunedì mattina negli impianti sportivi dell’ASD Badalucco 2009. Il rettangolo di gioco è stato diviso in tre ampie aree, dove i bambini e le tre bambine raggruppati per gruppi di età hanno appreso sotto forma di gioco, ma con rigore, disciplina e tecnica del del calcio. Smarcarsi, tenere il pallone, passare, tirare in porta, parare. Tutto con capacità di ascolto e molto controllo del comportamento. Al termine comunque bilancio assolutamente positivo per tutti i protagonisti.

“Cinque mesi fa quando ci siamo incontrati con Giampiero Boeri – dice il capo missione Massimo Schettino, che ha gestito il Milan Junior Camp, per conto della Switch Sport – ci avevamo visto giusto. Questa struttura sportiva si è prestata meravigliosamente per l’attività. Abbiamo avuto tutto quello che era necessario in un campo sportivo con tanto di zona ristoro e palestra, incastonato tra il verde delle colline e delle montagne, in riva ad un bellissimo torrente, sormontato da vestigia del passato. E senza un’eccessiva calura”.

“Abbiamo avuto una resa molto elevata da parte dei bambini – dice Andrea Barnà – Avevano una gran voglia di apprendere e avendo già fatto attività avevano una notevole disciplina in campo. L’interesse per il calcio e il clima subito instaurato con loro hanno permesso a ciascuno di loro di acquisire una prima padronanza di tecniche del gioco”

“Mi ha fatto piacere prendere parte a questa iniziativa – dice Valentino Papa – ho scoperto a pochi passi da Sanremo, la città in cui sono venuto ad abitare, una bellissima realtà. C’è da fare veramente i complimenti all’ASD Badalucco 2009, per aver fatto nascere questo piccolo gioiello incastonato nel verde, dove diciannove bambini scoprono cos’è e quanto possa essere bello il calcio”

Per Giampiero Boeri è un momento di bilancio, il Mjc chiude una stagione estremamente impegnativa per gli allievi e il sodalizio e porta a fare programmi per il futuro. “Il Milan Camp ha comportato per tutti noi un lavoro pazzesco – dice – ma sono veramente contento di aver offerto ai nostri pulcini, l’opportunità di un’attività calcistica di altissimo livello, senza snaturare l’aspetto ludico e dello star bene insieme che abbiamo ormai da 15 anni nel nostro DNA. L’esperienza è inoltre servita per stabilire rapporti di amicizia tra i nostri 19 pulcini e gli altri 31 coetanei venuti da fuori per prendere parte a questa attività intensiva che ha il blasone di uno dei club più importanti a livello planetario: il Milan. La stanchezza che ho addosso mi direbbe di non farlo più, ma la soddisfazione che hanno manifestato bambini, genitori e lo staff tecnico dei nostri allenatori, mi inducono a ripensarci ed a ripetere questa bellissima esperienza. Vedremo ad agosto con mister Schettino, che ormai è un amico cosa si può fare nell’anno prossimo “

Schettino, abbronzatissimo per il gran lavoro svolto sul campo soleggiato, gli fa eco. “La struttura che abbiamo trovato e le sinergie messe in campo dall’Asd dicono che ci sono gli elementi per ripetere l’iniziativa e migliorarla. In questi giorni ho anche avuto modo di apprezzare la bellezza di questa valle Argenti, Badalucco è sulla porta di uno dei posti più belli del ponente ligure, è anche molto vicino alla Francia. Si potrebbe abbinare l’aspetto calcistico con la scoperta turistica della Valle Argentina per i nostri ragazzi ed i loro accompagnatori adulti. Ad agosto vedremo con Giampiero quali programmi siano percorribili”