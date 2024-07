Baia del Silenzio, la spiaggia più bella della Liguria a Sestri Levante

Non tutti sanno che in Liguria, a Sestri Levante, sorge una delle spiagge più belle d’Italia. Si tratta della Baia del Silenzio, un luogo molto particolare dove l’opera dell’uomo si mescola perfettamente con la natura. Per chi desidera una vacanza in armonia, questo è il posto perfetto per rilassarsi e godere delle meravigliose immagini che offre questo scorcio di mare della costa Ligure. Ne volete sapere di più? C’è il portale TerrediMare.it che vi saprà dire tutto quello che vi serve.

Liguria, dove si trova la Baia del Silenzio

Meta ambita da molti, la Liguria resta da sempre una delle prime scelte di chi vuole godersi un po’ di relax senza troppa movida e caos. Non è raro, infatti, recarsi in questa zona e fare lunghe passeggiate o escursioni che regalano una vista spettacolare da diversi luoghi di belvedere. In particolare, a Sestri Levante si può ammirare un piccolissimo scorcio di spiaggia che in pochi conoscono: la. Il perché di questo nome non è difficile da immaginare. È un luogo tranquillo dove passare qualche giorno nella pace assoluta. Allo stesso tempo, resta una meta esclusiva di chi ama fare il bagno in acque tranquille.

Proprio qui, si sono radunati moltissimi poeti e artisti per prendere ispirazione. Le testimonianze storiche ci riportano, infatti, alla presenza dello scrittore Giovanni De Scalzo, che nel lontano 1920 si sedeva di fronte alla spiaggia per ricevere l’illuminazione rispetto alle parole dei suoi sonetti. Oggi, questo magico borgo è ricco di ville aristocratiche, che rendono il paesaggio elegante e senza tempo.

Baia del Silenzio, la storia

Come svariati posti situati sul mare, anche la Baia del Silenzio non manca di un. Le documentazioni risalgono all’epoca romana, quando rappresentava un vero e proprio porto per le imbarcazioni. Fu però distruttoe di questa zona tranquilla e incontaminata rimasero pochi resti fumanti.Nell’anno 1000, invece, Baia del Silenzio fu ricostruita e divenne una fortezza grazie alla Repubblica Marinara di Genova. Tutta la zona rinacque fino a diventare la meravigliosa meta turistica che conosciamo oggi.

Scoprire le spiagge prima di partire

Su Terredimare.it puoi trovare infinite guide affidabili dove informarti ogni giorno sullee le. Affidarsi a un sito di recensioni sulle località di mare è utilissimo per trovare la destinazione perfetta per le proprie esigenze, senza deludenti sorprese. Sul sito troverai spiagge di ogni genere con un accento sulle coste italiane, ma niente paura! Se hai deciso di girare il mondo e goderti la vista degli oceani, sappi che Terredimare.it si occupa anche di aiutarti a. Dal sito puoi, inoltre, prenotare subito gli hotel più esclusivi, per godere della tua vacanza perfetta!