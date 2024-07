L'Erbario di Marco Damele: flora del Ponente con il botanico e scrittore di Camporosso

Da oltre trent’anni, Marco Damele, botanico e scrittore di Camporosso, ha dedicato la sua vita alla raccolta e catalogazione della flora del Ponente Ligure.

Il suo erbario, una collezione inestimabile di oltre 4.000 specie di piante essiccate, rappresenta un patrimonio unico di biodiversità e storia botanica. L’erbario di Damele non è solo una raccolta privata, ma un’opera pubblica che testimonia la ricchezza del nostro territorio. Tra le specie presenti, si trovano piante comuni come il papavero e il tarassaco, ma anche esemplari rari come la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), di cui Damele è uno dei principali studiosi e custodi a livello internazionale.

Attraverso mostre ed esposizioni, Marco Damele condivide con il pubblico la bellezza e la diversità del mondo vegetale. Il suo ultimo libro ‘Liguria Selvatica’ (Antea Edizioni), offre una selezione delle più comuni erbe spontanee del territorio , accompagnate da illustrazioni e ricette originali. L’erbario di Damele è un viaggio nel tempo, dalle origini della botanica fino ai giorni nostri, e rappresenta un’importante risorsa per la conservazione della biodiversità. Un’opera che ci invita a riscoprire e rispettare la natura che ci circonda.