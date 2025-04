Tradizione, cultura, musica e gastronomia: Vallebona propone "anteprima Primavera-Estate 2025"

Ricco calendario di eventi a Vallebona. Il Comune accoglie la bella stagione proponendo "anteprima Primavera-Estate 2025".

In programma una serie di appuntamenti imperdibili. "Si parte nel fine settimana di Pasqua con la riapertura dell’Ufficio Informazioni Turistiche, situato in piazza XX Settembre, che è un punto di riferimento per turisti e visitatori" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "I carugi e le piazze del paese si animeranno per celebrare la primavera con 'Ape in Fiore limited edition 2025'. Nello stesso week-end si potrà visitare la sala espositiva AreaArte arricchita da quadri del pittore e maestro Sergio Gagliolo, l’artista che meglio esprime coi suoi colori il nostro bellissimo territorio".

Un calendario di eventi che unisce tradizione, cultura, musica e gastronomia. "Vi sarà 'Sguardi oltre la valle': installazione fotografica site-specific con narrazioni della comunità, il 21 giugno, alla sera, si terrà la Festa della Musica nel centro storico che riempirà il paese di suoni e colori" - svela - "Tornano 'Jazz in Valle' a luglio, i concerti d’organo e le esibizione della banda del paese. Sarà un viaggio musicale tra generi e atmosfere diverse e uniche".

Tanti appuntamenti diversi per coinvolgere tutte le fasce d'età e far riscoprire la bellezza autentica di Vallebona. "Ci saranno anche gli eventi golosi" - sottolinea - "A giugno tornano anche 'Verità e Bugie', la festa del fior d'arancio amaro, presidio slow food, 'l’anciua in se crote' ad agosto e gli ottimi 'ravioi cu pesigu' deco di Vallebona oltre alle serate gastronomiche danzanti organizzate dalla Pro loco del paese".

"Vi sarà nuovamente il 'cinema sotto le stelle' ma verranno proposti anche incontri con gli autori e presentazioni di libri" - fa sapere - "A fine estate andrà, infine, in scena uno spettacolo teatrale ispirato a Giorgio Gaber, per riflettere e sorridere con l’ironia tagliente del teatro-canzone. Caminai de cursa!".