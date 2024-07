Riva Ligure: grandi applausi e partenza con il botto per “Sale in Zucca” (Foto)

La rassegna "Sale in Zucca" promossa dal Comune di Riva Ligure ha avuto un inizio spettacolare con il primo evento che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano insieme a Cristina Carbotti, Marisa Fagnani, Renata Cantamessa e Claudio Porchia sono stati i protagonisti di una serata ricca di emozioni e applausi.

Il ministro, sul palco insieme al sindaco Giorgio Giuffra , ha elogiato la città di Riva Ligure per le sue grandi potenzialità culturali e la sua volontà di scommettere sul turismo e sulla cultura. Il sindaco Giorgio Giuffra ha lanciato l'idea di candidare Riva Ligure come città della cultura italiana nei prossimi anni , suscitando entusiasmo tra il pubblico e ricevendo applausi calorosi e un convinto incoraggiamento da parte del ministro. L’intervento del ministro è stato sottolineato dagli applausi del pubblico, fra cui molte autorità civili e militari.

Dopo gli interventi istituzionali, l'evento è proseguito con l'interessante intervento musicale di Marisa Fagnani , un graditissimo ritorno sul palco che l’aveva vista già grande protagonista nelle precedenti edizioni della rassegna.

Renata Cantamessa, la grande novità di questa edizione di sale in Zucca , con la consueta bravura e simpatia ha presentato i due libri di Cristina Carbotti e Claudio Porchia . Un omaggio ai 70 anni delle Rai il fil rouge che legava i due libri, “Volevo fare la stilista” e “Sanremo Story”, che raccontano episodi, che si intrecciano con la storia della Rai e del Festival di Sanremo. Incalzata dalle domande della conduttrice il pubblico ha così scoperto la storia di una stimata giornalista Rai, Cristina Carbotti, che partendo da una piccola emittente radiofonica di provincia è arrivata a condurre una seguitissima diretta televisiva con il Papa.Un racconto di quarant’anni di esperienza radiofonica e televisiva, attraverso episodi e personaggi incontrati lungo il percorso.

Il libro di Claudio Porchia, una divertente storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976, è stata l’occasione per ricordare un evento che ha segnato non solo la storia della canzone ma anche quella del costume del nostro paese.

Per concludere la serata in bellezza, i libri presentati sono stati abbinati a un vino del territorio, in collaborazione con la Cantina SanSteva di Marco Risso . Il Moscatello di Taggia è stato scelto come vino per celebrare un'occasione così speciale, rappresentando in modo autentico il territorio di Riva Ligure.

Alla fine dell'incontro, una piccola folla si è fermata per acquistare i libri degli autori, farsi fare delle dediche personalizzate e scambiare qualche parola con loro. Il successo dell'evento è stato evidente anche durante il brindisi con il Moscatello di Taggia, un momento di convivialità e festa che ha lasciato tutti soddisfatti e contenti. La partecipazione attiva del pubblico ha reso l'evento ancora più speciale, creando un'atmosfera accogliente e calorosa. I sorrisi e gli applausi hanno dimostrato quanto le opere degli autori siano state apprezzate e quanto il legame tra scrittori e lettori sia importante per la diffusione della cultura e della letteratura.

La rassegna letteraria promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con Renata Cantamessa e Claudio Porchia promette altre serate culturali e interessanti, con un ricco programma, che prevede i seguenti appuntamenti.

Nel mese di luglio:

Giovedì 18

“Non me la bevo” di Michele A. Fino e “Gusto e Salute: l’abc per una sana alimentazione” di Marco Missaglia

“Non me la bevo. Godersi il vino consapevolmente senza marketing né mode e degustazione vini”. Una coraggiosa azione di debunking delle mode e delle leggende che il marketing ha infilato con abilità nei calici che ogni giorno alziamo al cielo. Scritto da Michele A. Fino, professore associato all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

“Gusto e Salute: l’abc per una sana alimentazione” "le nuove frontiere della nutrizione con il dottor Marco Missaglia che spiega come negli ultimi decenni l'alimentazione degli italiani è cambiata notevolmente e come questi cambiamenti hanno aumentato il rischio di malattie metaboliche croniche”.

Giovedì 25

“La lingua che parliamo e non sempre conosciamo” incontro con Gino Rapa e interventi musicali di Marisa Fagnani .

Un passatempo nato durante il covid ha dato origine a tre libri che non sono saggi noiosi, ma piccoli manuali per una lettura piacevole, da affrontare anche nei ritagli di tempo o prima di addormentarsi, ricordando magari che una “pillola” linguistica al giorno può togliere il medico di torno. E senza avere dannosi effetti collaterali! Con prefazioni illustri di Fiorella Mannoia, Antonio Albanese e Roberto Vecchioni.

Giovedì 31

“Per bacco che musica” libro e concerto del maestro Ennio Cominetti nell’oratorio di San Giovanni Battista.

Nel mese di agosto:

Martedì 6 agosto

Omaggio a Libereso Guglielmi con il cantante Christian Gullone , l’attore Gioacchino Logico

Lunedì 12 agosto

“Pinocchi in camice. Sulla salute non si scherza” di Matteo Bassetti . L’autore ripercorre le storie più celebri di cure rivelatesi inefficaci o dannose, le truffe più eclatanti e i meccanismi attraverso cui alcuni supposti luminari hanno spesso goduto del plauso e della difesa di istituzioni e media. Con una verve insolita e una sferzante sicurezza derivata da tanti anni di studi e ricerche sul campo. Un libro utile per capire il valore fondamentale del metodo scientifico e come agiscono le fake news in ambito medico.

Venerdì 23

Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza di Alessandro Di Battista con prefazione di Piergiorgio Odifreddi

“Scomode verità” Mai abbiamo assistito ad un appiattimento politico e culturale come quello che caratterizza i nostri giorni. Il pensiero critico va disinnescato ed il dissenso va denigrato. La Storia non va considerata. Eppure c’è stato un tempo in cui la politica non aveva così paura di prendere posizione, un tempo in cui gli intellettuali erano pronti a schierarsi,

giovedì 29