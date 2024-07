Alloggi per i poliziotti e per altre forze dell’ordine, l’ok del prefetto alle richieste del Siap

“Esprimo un sentito apprezzamento nei confronti del il Prefetto della Provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, che ha dimostrato di essere particolarmente sensibile ad uno dei punti programmatici che il SIAP, Sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato ha inserito tra le priorità della propria Piattaforma Contrattuale attualmente in discussione con la compagine governativa, ovvero quella di mettere al centro delle politiche della sicurezza sui territori provinciali anche l’esigenza di offrire ai poliziotti e agli altri dipendenti delle forze dell’ordine delle adeguate soluzioni alloggiative per consentire una permanenza professionale proficua sul territorio dove tenendo conto dell’esiguità dei propri stipendi i poliziotti hanno grosse difficoltà a pagare i canoni di locazione o le rate dei mutui. Un modo per valorizzare una specifica professionalità di una categoria a disposizione per garantire sicurezza ai cittadini. Categoria i cui dipendenti sono molto spesso costretti a vivere lontano dai propri familiari e affetti”. A dirlo è Roberto Traverso del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia.

“A tal proposito – continua Traverso - ricordo che anche attraverso politiche sul welfare mirate a garantire un abbattimento dei costi sociali dei lavoratori delle forze dell’ordine si riesce a dare una risposta alla necessità di far crescere il potere d’acquisto degli stipendi dei poliziotti.

Come dicevo il Prefetto si è distinto per la sua sensibilità perché ha prontamente dato riscontro ad una richiesta ricevuta dal Siap di Imperia finalizzata a conoscere le motivazioni per le quali da più di 20 anni sul territorio imperiese non si riunisce la specifica commissione prefettizia prevista dalla normativa vigente che ha il compito di assegnare alle forze dell’ordine degli alloggi (se disponibili) in regime di edilizia agevolata e/o residenziale oppure attraverso specifici bandi.

Di questo argomento, generalmente, sul territorio nazionale se ne occupa l'Istituto Autonomo Case Popolari (in sigla IACP). Un’ ENTE che ha lo scopo di promuovere, realizzare e gestire l’edilizia pubblica finalizzata all'assegnazione di abitazioni ad appartenenti a determinate fasce sociali di popolazione, segnatamente in locazione a canoni calmierati. Gestione che sul territorio d’Imperia è affidata all’Azienda Regionale Territoriale Per L'Edilizia della provincia di Imperia.

In data 10 luglio il Segretario Generale Provinciale del SIAP d’Imperia Bruno Grosso è stato convocato dal Prefetto Valerio Massimo Romeo nel proprio ufficio rendendosi immediatamente disponibile ad analizzare la proposta del Siap per affrontare la problematica degli alloggi impegnandosi a contattare formalmente i Comuni più grandi e popolosi della provincia d’Imperia (per esempio oltre che al capoluogo, Sanremo, Ventimiglia, Bordighera ect..) per fare un censimento sulla situazione alloggiativa, per verificare la situazione in merito ai bandi di assegnazione in atto e se sono disponibili risorse economiche per pianificare future assegnazioni.

Inoltre il Prefetto ci ha riferito che sarebbe intenzionato a convocare una specifica riunione sull’argomento, coinvolgendo il Questore di Imperia, le Amministrazioni locali e tutte le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato maggiormente rappresentative per approfondire e pianificare il da farsi.

Pertanto di fronte ad una risposta assolutamente positiva da parte del rappresentante del Governo sul territorio imperiese sull’argomento, il Siap, nel ribadire la propria soddisfazione, resta in attesa degli sviluppi che potrebbero servire a sbloccare la situazione anche nelle altre province liguri visto che la Regione Liguria, sulla problematica degli alloggi per le forze dell’ordine ed in generale sulle politiche sulla sicurezza, non è mai andata oltre ai proclami pre elettorali”.