Sanremo: tre appuntamenti nel weekend per il Club Tenco, due in Liguria e uno in Emilia Romagna

Tre speciali appuntamenti oggi e domani per il Club Tenco, due in Liguria e uno in Emilia-Romagna.

Venerdì 12 luglio, a Cervo presso la Piazza dei Corallini, apre il 61° Festival Dei Cervo, con uno lo spettacolo nel segno di Lucio Battisti.

Alle 21.30 sul palco si esibiranno i 5 grandi musicisti jazz Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Rita Marcotulli (pianoforte) e Mattia Barbieri (batteria). Alla voce Peppe Servillo.

Sabato 13 luglio alle ore 21.30 all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo, nell’ambito della Sanremo Summer Symphony, si terrà una serata dedicata a Vittorio De Scalzi e alle sue canzoni interpretate dai ragazzi di Area Sanremo e dall’orchestra Sinfonica di Sanremo. Il concerto è diretto dal Maestro Roberto Izzo.

Sempre sabato 13 luglio, Il Tenco Ascolta arriva a Novafeltria (Rimini) presso l’Arena sul Fiume (Parco Ivan Graziani) al 3° MALEDETTE MALELINGUE FESTIVAL.

La serata inizia alle ore 21.00 e per il format dedicato ad artisti esordienti avranno la possibilità di esibirsi Galassi, Luca Fol, Polinari e Tommasopercaso. Saranno ospiti della serata il duo Vesbek e PercussionAmo. Presenta Paolo Talanca con la Direzione Artistica di Filippo Graziani.

Il Tenco Ascolta è il format che il Club Tenco ha ideato nel 2008 per dare la possibilità ad artisti emergenti di tutta Italia di farsi ascoltare da un pubblico, spesso richiamato da artisti già affermati e “amici” del Tenco, e dai membri del Direttivo del Club. Talvolta l’artista che partecipa a un “Tenco ascolta” può essere chiamato all’annuale Rassegna della canzone d’autore di Sanremo.

Quest’anno il Premio Tenco, la rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, celebra l’importante traguardo dei 50 anni.

Si terrà a Sanremo dal 16 al 19 ottobre 2024, con le tre serate clou di musica dal vivo con grandi ospiti al Teatro Ariston il 17, 18 e 19 ottobre.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

L’associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida di Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.