Sanremo: le torri faro del 'Comunale' sono a rischio crollo, impianto chiuso alle attività sportive

Problemi di staticità e torri faro sul lato distinti dello stadio ‘Comunale’ di Sanremo che rischiano di cadere. Proprio per questo, con una missiva inviata da palazzo Bellevue a Sanremese e Virtus Sanremo, sia il campo principale che ‘Grammatica’ sono chiusi fino a data da destinare.

La doccia fredda per le due società è arrivata nelle ultime ore con la lettera che evidenziava come la relazione della ‘GT. Installazioni’, sottolineava la criticità statica delle torri faro del Comune, tanto da richiedere la loro urgente dismissione e sostituzione con torri nuove e in regola con la normativa vigente.

Nella missiva, a scopo precauzionale e di sicurezza, è stato quindi emanato il divieto assoluto permanenza, anche temporaneo, di qualsiasi persona, animali, materiali o cose, in tutto il perimetro interno dell’impianto sportivo di corso Mazzini, compreso l’accesso al campo di calcio ‘Grammatica’.

Per Sanremese e Virtus un problema non da poco, perché al momento non si sa quando inizieranno i lavori mentre le stagioni sportive sono alle porte. Dalla Virtus viene anche evidenziato come, da 10 mesi ci siano alcuni fari del ‘Grammatica’ bruciati ed altri mal posizionati: “Più volte lo abbiamo fatto presente al Comune – dice Massimiliano Moroni – ma non abbiamo mai ottenuto risposte. C’è poi il problema di Pian di Poma, dove i lavori per i nuovi spogliatoi sono fermi da tempo”.