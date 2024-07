Bordighera, pubblica sicurezza: cinque pini verranno abbattuti

A Bordighera cinque alberi di proprietà comunale verranno abbattuti per motivi di pubblica sicurezza.

Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Vittorio Ingenito in seguito alla relazione tecnico agronomica dell'agronomo Roberto Garzoglio dalla quale si evince la necessità di abbattere cinque esemplari di Pinus Pinea ubicati in via Bigarella, in quanto inseriti in categoria D con prescrizione di abbattimento e sostituzione, a causa del forte rischio di cedimento strutturale degli esemplari o di parti di essi in un'area molto frequentata sia da parte di automobili che di pedoni.

Accertato il rischio concreto e attuale per la pubblica incolumità e la viabilità costante in zona e considerata l'effettiva impossibilità di evitare l'abbattimento degli esemplari è stato ritenuto, pertanto, indispensabile procedere con urgenza all'abbattimento delle piante al fine di eliminare il potenziale pericolo incombente a tutela della pubblica incolumità. Al loro posto verranno reimpiantati esemplari autoctoni o naturalizzati a compensazione dell'abbattimento.