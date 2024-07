Riva Ligure: piazza stracolma per la prima di 'Sale in Zucca', ospite il Ministro Sangiuliano (Foto)

Dopo l’incontro pomeridiano, il Ministro Gennaro Sangiuliano è stato ospite in serata del primo appuntamento dell’estate con ‘Sale in Zucca’, la rassegna curata da Claudio Porchia, che proseguirà per tutta l’estate nella sua decima edizione.

Cultura in primo piano per una serata che ha visto la partecipazione del Prefetto Valerio Massimo Romeo, del Senatore Gianni Berrino e delle massime autorità civili e militari della nostra provincia.

Piazza stracolma per seguire il Ministro che ha confermato di voler proseguire nella sua mission, ovvero di visitare tanti piccoli comuni come Riva Ligure. Sangiuliano, tra l’altro, sarà ospite martedì prossimo dei ‘Martedì Letterari’ a Sanremo.

(Foto di Erika Bonazinga)