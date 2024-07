'Jazz Valley' infiamma Rocchetta Nervina, il prossimo appuntamento sarà a Buggio (Foto)

Musica jazz nei suggestivi borghi della Val Nervia. Ha avuto un grande successo di pubblico il primo appuntamento di 'Jazz Valley' andato in scena lo scorso 28 giugno nei giardini comunali di Rocchetta Nervina. Per l'occasione si sono esibiti The Sonny Side 4et, composto da Franck Taschini al sassofono, Giuliano Raimondo al contrabbasso, Enzo Cioffi alla batteria e Riccardo Anfosso alla chitarra, e Amarangolo 'Waterloo', composto da Antonio Marangolo al sassofono, Andrea Paganetto alla tromba, Claudio Bellato alla chitarra elettrica e Rodolfo Cervetto alla batteria e alle percussioni.

La rassegna, nata grazie all’intuizione di musicisti e appassionati del genere e al sostegno delle amministrazioni comunali di Rocchetta Nervina, Pigna e Camporosso per sottolineare l'importanza dei piccoli centri abitati quali presidi di cultura e tradizione, proseguirà a Buggio, frazione di Pigna, domani, il 12 luglio, alle 21 in piazza Emanuele II. Saliranno sul palco il Jazz Project Quartet, composto da Maurizio Ditozzi al sassofono, Massimo Dal Prà al piano, Alberto Miccichè al basso e Giovanni Piccardo alla batteria, e Ottimo Massimo 6et feat Giampaolo Casati alla tromba, Andrea De Martini ai sassofoni, Dario Ponara al vibrafono, Francesco Mascolo alla batteria, Christian Guidolin al basso e Michele Zanasi alla chitarra.

L'ultimo appuntamento sarà a Camporosso il 2 agosto alle 21 sulla terrazza panoramica del centro polivalente G. Falcone. Si esibiranno Groovboyz, formata da Marco Neri alla chitarra, Angelo Arieta al sax alto, Amaro Sanpedro Lopez al sax tenore, Luca Leoncini al basso e voce, David Marques alle tastiere, Luigi Arieta alla batteria e voce e Camillo Lara al trombone, e Alessio Menconi Organ Trio 'Wes 100', formato da Alessio Menconi alla chitarra elettrica, Alberto Gurrisi all'organo e Alessandro Minetto alla batteria.

Serate di grande musica, a ingresso libero, nelle quali si alterneranno affermati talenti locali e alcuni tra gli artisti italiani più apprezzati nel genere. Un mix perfetto di nuove scoperte e grandi conferme del panorama musicale italiano garantirà un'esperienza ricca e variegata, capace di soddisfare sia gli appassionati di lunga data che chi si avvicinerà per la prima volta al genere e creerà un significativo momento di aggregazione. Un'opportunità preziosa per far incontrare le persone, creando un tessuto connettivo di relazioni e scambi culturali: in un contesto in cui la musica diventa linguaggio universale, Jazz Valley vuole diventare il filo conduttore che unisce la comunità, promuove la coesione e valorizza il territorio.