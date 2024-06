Concerti, musical, teatro e rassegna dedicata a Fabrizio De André animano l'estate di Camporosso (Foto e video)

Concerti, musical, spettacoli teatrali e rassegne animeranno l'estate di Camporosso.

La Festa della musica aprirà il calendario delle manifestazioni estive-autunnali. "Il primo appuntamento sarà venerdì 21 giugno dalle 19 con la festa della musica che, come l'anno scorso, sarà in collaborazione con il comune di Vallecrosia. L'Aurelia verrà chiusa al traffico e, per l'occasione, si esibiranno diversi gruppi" - svela l'assessore di Camporosso Cristiana Celi nel corso della presentazione ufficiale del calendario delle manifestazioni avvenuta in mattinata in Comune alla presenza del sindaco Davide Gibelli e del vicesindaco Fulvia Raimondo - "In piazza Garibaldi vi sarà il gruppo musicale Strangevocals; in piazza Marconi si esibirà Kikko Dj; sull'Aurelia, presso il bar Sabrina, ci sarà il gruppo musicale Vedonero Zucchero Tribute; sull'Aurelia, presso il Bar Guglielmo, vi sarà il gruppo musicale Berben Band; in piazza D'Armi ci sarà il gruppo musicale New Travelling' Sound mentre in piazza d'Armi si potranno trovare giochi gonfiabili e track food".

Da giugno a settembre sono previsti tanti eventi di vario genere. "Domenica 23 giugno dalle 8 alle 18 al Palatenda Bigauda andrà in scena il 16° Motoraduno Ducati a cura dell'associazione Doc Riviera" - anticipa l'assessore di Camporosso - "Il 28 giugno alle 21 in piazza D'Armi vi saranno i burattini di Mangiafuoco della Compagnia teatrale Degan. Sabato 27 e domenica 28 luglio e sabato 3 e domenica 4 agosto andrà in scena la Festa de l'Unità dalle 19 al Palatenda di Bigauda dove si potrà mangiare e ballare il liscio. Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 agosto sul prato e nella sala Tigli del Falcone, vi sarà 'Kamp Woodstokì 60’s' in collaborazione con l'associazione Slem. Mercoledì 21 agosto, alle 21 in piazza Garibaldi, si terrà 'Meraviglia', spettacolo di arte varia per famiglie a cura della Mileto production. Dal 26 al 31 agosto, tutto il giorno, il centro Falcone ospiterà uno stage di danza della Residenza Proballet. Sabato 1 settembre alle 8 al Palatenda di Bigauda ci si ritroverà per una pulizia del torrente Nervia in collaborazione con l'Aceb. Sabato 27 settembre, alle 21 in sala Tigli al centro polivalente Falcone, verrà organizzato uno spettacolo benefico con Andrea Di Marco di Zelig in collaborazione con l'Aceb. Infine, domenica 20 ottobre alle 8 al Palatenda di Bigauda, vi sarà la Stracamporosso, il 4° Memorial Monica Ligustro in collaborazione con Aceb".

A luglio è in programma una novità: la rassegna musicale 'Fabrizio De André... Le storie'. "Tre serate sul lungomare dedicate a De André" - afferma Celi - "Venerdì 5 luglio alle 21 sul lungomare De André ci sarà il concerto del gruppo musicale Ligustica Ensemble, domenica 18 agosto, alle 21, si esibirà il gruppo musicale Berben canta De Andrè mentre domenica 25 agosto suonerà il gruppo musicale Franziskani".

Torneranno le commedie dialettali e gli spettacoli per bambini. "Martedì 9 luglio alle 21 al Palatenda Bigauda la compagnia stabile di Vallecrosia, il Teatro della Luna, porterà in scena la commedia dal titolo 'Il ladro'" - fa sapere Celi - "Giovedì 11 luglio alle 21 in piazza D'Armi vi sarà lo spettacolo per bambini 'Eroi e principesse' a cura della Pandora Srl. Venerdì 12 luglio alle 21, invece, sulla terrazza panoramica del centro Falcone verrà proposto un recital per la parità dei generi a cura del circolo Reading e Drama. Martedì 16 luglio alle 21 al Palatenda Bigauda, per la rassegna commedie dialettali, la compagnia Teatro Otto di Soldano porterà in scena la commedia dal titolo 'A luna bona' mentre mercoledì 17 luglio alle 21 in piazza Garibaldi ci sarà lo spettacolo per bambini 'Eroi e principesse' a cura della Pandora Srl. Martedì 23 luglio alle 21 al Palatenda di Bigauda, per la rassegna commedie dialettali, la compagnia teatrale di Ospedaletti 'Nasciui Pe' Rie' porterà in scena la commedia dal titolo 'Una festa cun un mortu'. Martedì 30 luglio alle 21 al Palatenda Bigauda, per la rassegna commedie dialettali, la Cumpagnia d'u teatru ventimigliusu proporrà la commedia dal titolo 'Tutu pe ina camijora grija'. Martedì 6 agosto, alle 21 al Palatenda Bigauda, per la rassegna commedie dialettali, la Compagnia stabile città di Sanremo metterà in scena la commedia dal titolo 'Amù e...pulitica'".

Verranno proposte anche rassegne musicali e concerti. "Sabato 13 luglio dalle 19.30 vi sarà Garibaldi Music Square, in piazza Garibaldi. Per l'occasione si esibirà il gruppo musicale 'Disparsi'" - afferma Celi - "Giovedì 18 luglio, alle 21 nei giardini di piazza D'Armi, per la rassegna popolare 'Popular Music' vi sarà il concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile della città di Ventimiglia. Giovedì 25 luglio, alle 21 in piazza D'Armi, per la rassegna musica popolare 'Popular music' vi sarà il concerto della banda musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. Giovedì 1 agosto, alle 21 nei giardini di piazza D'Armi, per la rassegna musica popolare 'Popular music', vi sarà il concerto del gruppo musicale 'Cheli de Campurussu'. Venerdì 2 agosto per la rassegna musica jazz, 'Jazz Valley', si esibiranno il gruppo musicale 'GroovyBoyz' e Alessio Menconi e il suo Organ Trio dalle 20.30 sulla terrazza panoramica al centro Falcone. Giovedì 8 agosto, alle 21 ai giardini di piazza d'Armi, per la rassegna musica popolare 'Popular music', vi sarà il concerto della Banda musicale città di Ventimiglia. Sabato 24 agosto verrà proposto, dalle 19.30 in piazza Garibaldi, 'Garibaldi Music Square'. Per l'occasione si esibiranno gruppi musicali che faranno un tributo rock agli anni '80 e '90".

Tra le novità di quest'anno vi sono anche i musical. "Venerdì 19 luglio all'Arena Bigauda vi sarà 'Musical Celebration' mentre sabato 10 agosto, sempre alle 21 all'Arena Bigauda, vi sarà il musical Disney. Entrambi sono in collaborazione con Aceb" - dice Celi - "Sabato 20 luglio e domenica 21 luglio vi sarà 'Shock metal Fest' a cura dell'associazione Capogiro dalle 19 all'Arena e al Palatenda Bigauda".

Verranno riproposti anche i tradizionali eventi camporossini. "Sabato 31 agosto alle 19 all'arena e al palatenda di Bigauda torna la Serata calabrese a cura della Pro Loco di Camporosso" - dichiara Celi - "Domenica 15 settembre alle 14.30 al palatenda di Bigauda vi sarà la Sagra dei barbagiuai a cura della Protezione civile di Camporosso. Domenica 29 settembre alle 12 al Palatenda Bigauda verrà riproposta la Festa della lumaca della Val Nervia a cura della Pro Loco di Camporosso".