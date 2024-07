Ventimiglia, l’assessore Milena Raco incontra Confcommercio e Confesercenti

Si è svolto oggi, con l’Assessore alle Politiche Ambientali Milena Raco, un incontro con i presidenti delle Associazioni di Categoria del Commercio Confcommercio e Confesercenti per fare il punto sulla recente rimodulazione del servizio di ritiro dei rifiuti per le Utenze Non Domestiche (UND).

“Siamo soddisfatti della recente implementazione dei passaggi per il ritiro delle Utenze Non Domestiche - spiegano Dario Trucchi e Sergio Scibilia –. Per raggiungere insieme nuovi risultati , durante l'incontro abbiamo richiesto alla Amministrazione Comunale di potenziare la comunicazione con i nostri esercenti per quanto concerne le modalità del servizio di ritiro dei rifiuti, con maggiore descrizione delle modalità di raccolta e un attenzione sullo sfalcio del verde in centro città ”.

“L’impegno di quest’Amministrazione – aggiunge l’Assessore Raco – è volto ad aiutare i nostri commercianti, che sappiamo essere l’anima della nostra città. Nell’ottica di agevolarli infatti – continua l’Assessore - abbiamo cercato di facilitare il conferimento portando lo svuotamento dei bidoni di tutti i materiali a livello quotidiano, visto che il capitolato non consente di posizionare i bidoni al di fuori dalle attività commerciali e gli stessi non sono dotati di chiave: di concerto con Confcommercio e Confesercenti si procederà quindi a realizzare un volantino contenente sia il calendario dei passaggi per il ritiro dei materiali, con i relativi orari, sia un breve vademecum esplicativo di come differenziare al meglio gli stessi, in modo tale da andare a migliorare la qualità del conferimento e, conseguentemente, e da aumentare la percentuale di raccolta differenziata”.