Sanremo: Giuseppe Sbezzo Malfei e il suo ruolo in giunta "Tre deleghe importanti, dovremo dialogare costantemente"

“Ringrazio il sindaco e sono orgoglioso per il ruolo che mi ha affidato e la fiducia. Forse la scelta è legata al fatto che facendo io il commercialista e occupandomi quindi di parte fiscale si è pensato che potessi essere di sostegno per la giunta”.

Con queste parole Giuseppe Sbezzo Malfei commenta la scelta del sindaco Mager di nominarlo assessore; una grande responsabilità, aggiunge, legata agli incarichi che andrà a ricoprire: “Sono tre deleghe voluminose, a partire dal bilancio, che è fondamentale per lavorare sulla città, sia come entrate che come uscite, passando poi per le partecipate, che comprendono il Casinò e Amaie e le società collegate, senza lasciare indietro il discorso del personale”.

E proprio il Casinò e Amaie sono due punti delicati da trattare: “Si tratta di società che hanno un ruolo chiave per la città. Il Casinò è un veicolo sia di promozione che di introiti e quindi va gestito e salvaguardato; stessa cosa per Amaie, per risolvere qeulle problematiche che si sta trovando ad affrontare, ma in questo ho già visto la prontezza del nostro sindaco. Dovremo poi essere pronti a serivire i serivizi adeguati alle persone, specie adesso con l’estate dove il numero di abitanti praticamente raddoppia”.

Per quanto riguarda l’ingresso e il rapporto con gli uffici, Sbezzo Malfei preferisce procedere in maniera graduale: “Parlando di tre deleghe importanti, preferisco lavorare a lenti passi; ho iniziato a prendere contatti con i vari uffici e posso dire di aver trovato grande collaborazioni da parte di tutti gli uffici, che è una cosa importante per creare un dialogo costante, per il periodo in cui ricoprirò questa carica”.