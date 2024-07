Sanremo, domani inizia la festa dei popoli: ecco il programma

“Per conoscersi e per costruire la città della pace e dei diritti umani”: al via domani (giovedì 11 luglio), la sedicesima edizione della “Festa dei Popoli” tra via Escoffier (Palazzo Roverizio), via Corradi (Federazione Operaia) e piazza San Siro.

Realizzata dalle comunità immigrate della provincia di Imperia in collaborazione, tra gli altri, con il Comune di Sanremo, la manifestazione si svolgerà sino a sabato 13 luglio e prevede proiezioni di docu-film, presentazione di libri, musiche, canti e danze.

Di seguito il programma:

- giovedì 11 luglio, Palazzo Roverizio, dalle 21 alle 22.30: proiezione del docu-film “Un unico destino. Storie di migranti fuori dagli stereotipi”. Seguirà dibattito

- venerdì 12 luglio, Federazione Operaia, ore 18: presentazione del libro “Il sentiero della speranza”, storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia (Infinito edizioni) di Enzo Barnabà. L’autore dialoga con Daniela Cassini

- sabato 13 luglio, piazza San Siro, ore 20: musiche, canti, danze e poesie dei paesi partecipanti (Albania, Brasile, Colombia, Cuba, Ecuador, Italia, Marocco, Perù, Romania, Senegal)

Tutti gli eventi sono gratuiti.