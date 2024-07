Domenica prossima torna l'appuntamento della 'Transalp Experience' tra Limone Piemonte e Sanremo

Si terrà sabato prossimo la ‘Transalp Experience’, grande evento cicloturistico con partenza da Limone Piemonte e arrivo sul lungomare di Sanremo.

Una randonnée di 95 chilometri da affrontare in sella alla mountain bike o e-bike, immersi nelle Alpi Marittime lungo lo spettacolare percorso dell’Alta Via del Sale, passando da altitudini di oltre 2.000 metri per raggiungere le acque del Mar Ligure.

La manifestazione, promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con la ‘Via del Sale’, prevede anche quest’anno due destinazioni: Sanremo, sul mare, e Valloria, nell'entroterra di Imperia.

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei, in base al livello di allenamento e al tipo di mezzo utilizzato (biciclette muscolari o elettriche). Durante il percorso, saranno accompagnati da esperte guide cicloturistiche e avranno a disposizione assistenza meccanica e medica.