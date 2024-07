A Montalto Carpasio è tutto pronto per la 3a edizione della 'Pastasciutta Antifascista'

La "Pastasciutta antifascista – Resistenza e resilienza nell'entroterra" torna a Montalto Carpasio per un fine settimana all'insegna della memoria e della solidarietà, ispirata dall'azione della famiglia Cervi nel 1943. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Montalto Carpasio, onora il coraggio e il sacrificio dei partigiani. Anche quest'anno, EMERGENCY sarà presente con un banchetto informativo e un visore 3D per portare virtualmente a bordo della nave "LIFE SUPPORT", che ha salvato 1.678 persone nel Mar Mediterraneo dal dicembre 2022.

Programma Completo:

Sabato 13 luglio

Montalto

Ore 17:00: Inizio della manifestazione e saluti dell'Amministrazione.

Ore 17:30: Avvio della raccolta fondi pro EMERGENCY con esperienza virtuale.

Ore 18:30: Presentazione del libro “Diario di un giardiniere anarchico” di Libereso Guglielmi, a cura di Claudio Porchia.

Serata musicale con gli EGIN

CENA nel piazzale delle feste

Domenica 14 luglio

Costa di Carpasio

Museo della Resistenza

. Bus navetta DAL BIVIO: Attivo dalle 10:00 alle 18:00 (consigliato).

· Mattino: Passeggiata al castagno, nascondiglio dei partigiani.

· Ore 12:30-15:00: A Costa di Carpasio

Vieni a mangiare Gratis

“Pastasciutta antifascista”

con somministrazione gratuita di pasta, un dolce e una bevanda.

Ore 15:00: Franco Zunino presenta il libro “Io Adelmo Cervi”.

Ore 16:00: Spettacolo “Storie di uomini e di vino” di Pino Petruzzelli.

A seguire: Tavola rotonda sull'argomento “Resistenza e resilienza nelle aree interne”.

L'evento promette due giorni di riflessione e comunità, celebrando la memoria storica e il valore della resistenza.