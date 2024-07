A Bajardo una gara culinaria per eleggere il miglior Crustulu

Nell'occasione della II^ sagra "Ri Crustuli" del 14 luglio, l'associazione Amici di Bajardo propone ed organizza una gara gastronomica aperta solamente a privati "amatori pasticceri" per la preparazione e cottura del dolce tipico bajocco: U Crustulu.

A chi vorrà partecipare verrà fornito un kit degli ingredienti/base uguale per tutti. La preparazione verrà svolta privatamente e una giuria di buongustai sceglierà, a suo insindacabile giudizio, il miglior Crustulu della sagra 2024. Il regolamento prevede che una volta terminata la preparazione il contenuto sia inserito in uno o più sacchetti precedentemente numerati e consegnati dagli organizzatori in modo assolutamente anonimo così da non influenzare la giuria.

I dolci restanti dopo la degustazione verranno successivamente venduti, a cura di "Amici Bajardo" per autofinanziamento. Il vincitore o la vincitrice sarà proclamata "maistra/u Ru crustulu 2024” oltre ad essere nominato/a nei comunicati ufficiali redatti dalla stessa associazione e riceverà un premio in ricordo della partecipazione.

Le attività commerciali e turistiche del comune sono invitate ad aderire alla giornata della "II sagra Ri Crustuli" proponendo per la giornata il dolce tipico del paese ai loro clienti. Si invitano inoltre le attività a installare un piccolo stand davanti al proprio esercizio dove preparare i crustuli in pubblico. Per ovviare alle eventuali distanze, rispetto al centro del paese, tali attività potranno , se preferito, installarsi in una posizione più centrale, nel paese.