Una donna russa di 36 anni è stata arrestata per resistenza a Pubblico Ufficiale nel comune di Ventimiglia. La donna, in stato di ebbrezza, aveva litigato animosamente con un'altra donna, di nazionalità ucraina, prima di aggredire i militari della compagnia di Ventimiglia, intervenuti per sedare la lite.

Come detto, la donna è stata arrestata e portata in caserma. Dopo le formalità di rito, questa mattina la donna è stata condannata a quattro mesi di reclusione, pena sospesa.